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Hendek'te Makarna Fabrikasındaki Patlama Sonucu Ölü Sayısı 2'ye Yükseldi

Hendek'te Makarna Fabrikasındaki Patlama Sonucu Ölü Sayısı 2'ye Yükseldi
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Sakarya'nın Hendek ilçesindeki makarna fabrikasında 15 Eylül'de meydana gelen patlamada 2 kişi yaşamını yitirdi. Patlamada 30 kişi yaralandı ve ağır yaralı işçi Eray Kızıldağ hastanede tedavi gördüğü sırada yaşamını yitirdi.

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, makarna fabrikasında 15 Eylül'de meydana gelen patlamada 1 kişi yaşamını yitirirken, 30 kişi yaralandı. Patlamada ağır yaralanan işçilerden Eray Kızıldağ (22) da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Geçen 15 Eylül'de, Hendek Organize Sanayi Bölgesinde bulunan makarna fabrikasında yaşanan patlamada 1 kişi yaşamını yitirirken, 30 kişi yaralandı. Patlamanın ardından ağır yaralı olarak kaldırıldığı Kocaeli Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi'nde tedavisi süren Eray Kızıldağ da yaşamını yitirdi. Genç işçinin yaşamını yitirmesiyle birlikte ölü sayısı 2'ye çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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