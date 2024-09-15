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Hendek'te Makarna Fabrikasında Patlama: 20 Yaralı

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Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir makarna fabrikasında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda acil durum ekibi sevk edildi.

SAKARYA'nın Hendek ilçesindeki bir makarna fabrikasında patlama meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, ilk belirlemelere göre 20 kişinin yaralandığı belirtildi.

Hendek ilçesindeki bir makarna fabrikasında bilinmeyen nedenle patlama oldu. Patlamanın ardından fabrikada yangın çıkarken, olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Patlamada ilk belirlemelere göre, 20 kişinin yaralandığı öğrenildi. Ekiplerin fabrikadaki yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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