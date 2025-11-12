Hendek'te Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan İki Hükümlü Yakalandı
Sakarya'nın Hendek ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü, Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Asayiş Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekiplerin yol kontrol uygulamasında, "silahla tehdit" suçundan hakkında 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.G. (42) yakalandı. Hakkında 11 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E. (35) ise yaklaşık 3 ay süren fiziki takip sonucu Kocaahmetler Mahallesi'nde yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel