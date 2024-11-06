Üye Girişi
Haberler

Hendek'te Kaçak Tütün Operasyonu: 865 Kilogram Ele Geçirildi

Hendek'te Kaçak Tütün Operasyonu: 865 Kilogram Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Hendek ilçesinde düzenlenen operasyonda 865 kilogram kıyılmış tütün ve çeşitli kaçakçılık malzemeleri ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 865 kilogram kıyılmış tütünün ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Yeni ve Haraklı mahallelerinde operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 865 kilogram kıyılmış tütün, 60 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 6 kilogram bandrollü tütün, 2 tütün sarma makinesi, hava kompresörü ve kurutucu ele geçirildi.

Operasyonda şüpheliler H.D. (51) ve S.T. (38) gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Güncel
Özel'den İBB'ye kayyum sorusuna dikkat çeken yanıt: Ne yapacağımızı çalıştık

Özel'den İBB'ye kayyum sorusuna dikkat çeken yanıt

 Ekrem İmamoğlu ile Başsavcı Akın Gürlek görüşmesi iptal edildi

İmamoğlu-Başsavcı görüşmesiyle ilgili dikkat çeken gelişme

 Özgür Özel canlı yayında gözyaşlarını tutamadı

Özgür Özel en büyük hedefini anlatırken gözyaşlarını tutamadı
Almanya'da hükumet krizi: Olaf Scholz, koalisyon ortağını görevden aldı

Olaf Scholz, koalisyon ortağını görevden aldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Spotify Wrapped 2024 ne zaman? KOSKİ Konya su kesintisi! 6-7 Kasım Karatay, Akşehir, Seydişehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 6-7 Kasım Maltepe, Bağcılar, Esenyurt su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 6-7 Kasım Yüreğir, Ceyhan, Karataş su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 6-7 Kasım Beypazarı, Yenimahalle, Çankaya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, İslahiye, Araban 6-7 Kasım GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 6-7 Kasım Kiraz, Tire, Aliağa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 6-7 Kasım Yıldırım, Gemlik, Gürsu su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Döşemealtı, Alanya, Kumluca 6-7 Kasım Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? TRT 1 canlı maç izle! INTER ARSENAL MAÇI CANLI izle! TRT 1 HD şifresiz kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Stuttgart Atalanta maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Stuttgart Atalanta maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.