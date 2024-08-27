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Hendek'te işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 2'si ağır 3 yaralı

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SAKARYA'nın Hendek ilçesinde işçi servisi ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si ağır, 3 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde işçi servisi ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si ağır, 3 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında ilçenin Başpınar Mahallesi Ömer Bayraklıpaşa Caddesi'nde meydana geldi. E.G. idaresindeki 54 KA 289 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen C.G. yönetimindeki 54 S 0269 plakalı servis midibüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, E.G. ile yanındaki ismi öğrenilemeyen kişi araçta sıkıştı. Serviste bulunan işçi A.E. ise hafif yaralandı. İhbarla kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaptıkları çalışma ile araçta sıkışan 2 kişiyi çıkarttı. Hastaneye kaldırılan 3 yaralıdan otomobil sürücüsü E.G. ile yanında bulunan kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: İsa ÇİÇEK/SAKARYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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