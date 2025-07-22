Hendek'te Fındıklık Yangını Ormana Sıçradı

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Sakarya'nın Hendek ilçesindeki fındıklıkta başlayan yangın, ormana sıçradı. Yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Ekipler soğutma çalışmaları yapıyor.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde fındıklıkta çıkıp ormana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Kocatöngel Mahallesi'ndeki fındıklıkta henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, Hacıkışla Mahallesi'ndeki ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge, itfaiye, sağlık ekipleri ile Sakarya Arama Kurtarma Ekibi, iş makineleri ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

Vatandaşların da traktörleriyle destek verdiği çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı.

Ekipler, bölgede soğutma çalışması yapıyor.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel
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