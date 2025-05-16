Hendek'te Duvar Kağıdı Yüklü Kamyonda Yangın

Hendek'te Duvar Kağıdı Yüklü Kamyonda Yangın
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde park halindeki duvar kağıdı yüklü kamyonda çıkan yangın, çevredeki sürücüler tarafından büyümeden söndürüldü. Yangında 5 duvar kağıdı kolisinin yandığı belirlendi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde duvar kağıdı yüklü kamyonda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesimi Ankara istikametinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen park halindeki 99 XP 420 yabancı plakalı kamyonun kasasında yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın büyümeden çevredeki şoförler tarafından söndürülürken, 5 duvar kağıdı kolisinin yandığı tespit edildi.

Kaynak: AA / Gürkan Özer - Güncel
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