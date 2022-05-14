Hendek'te devrilen traktördeki 2 kişi yaralandı - Haberler

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Hendek'te devrilen traktördeki 2 kişi yaralandı

AA - Gürkan Özer - Güncel
Hendek'te devrilen traktördeki 2 kişi yaralandı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde traktörün dere yatağına devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Sakarya'nın Hendek ilçesinde traktörün dere yatağına devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İlçe merkezinden Dikmen Mahallesi istikametine giden Ö.İ. idaresindeki traktör, rampa çıktığı sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına devrildi.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Ö.İ. ile yolcu İ.A. Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Gürkan Özer - Güncel

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