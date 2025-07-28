Hendek'te Çıkan Orman Yangını ile İlgili 1 Kişiye Ev Hapsi

Sakarya'nın Hendek ilçesinde çıkan yangınla ilgili yakalanan 2 kişiden 1'ine ev hapsi verildi, diğerinin işlemleri sürüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sakarya ili Hendek ilçesi Güldibi Mahallesi'nde dün çıkan orman yangını, 2 arazöz, 2 iş makinesi, 18 su tankeri ve diğer araçlarla kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı.

Can kaybının yaşanmadığı yangın yaklaşık 5 hektarlık ormanlık ve fındıklık alanda etkili oldu.

Yangının fındık bahçesinde kullanılan mekanik tüplü hayvan kaçırıcıdan kaynaklandığı tespit edildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden S.K. (78) hakkında ev hapsi kararı verilirken Ş.B'nin (43) işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.