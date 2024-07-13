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Hendek'te çıkan kavgada bir genç bıçaklanarak hayatını kaybetti

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Sakarya'nın Hendek ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada Yunus Efe adlı genç bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayın ardından üç şüpheli gözaltına alındı.

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde 2 grup arasında çıkan kavgada bıçaklanan Yunus Efe (20) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Hendek ilçe merkezinde meydana geldi. 2 grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 2 grup birbirlerine tekme- yumruk ve bıçaklarla saldırdı. Kavgada bıçaklanan Yunus Efe kanlar içerisinde yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan Yunus Efe, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Hendek Devlet Hastanesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında; kavgaya karıştığı tespit edilen R.A. (40), B.K. (24) ve C.D. (20), yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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