Haberler

Hendek'te Bisikletli Çocuğa Araç Çarptı: Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir cipin çarptığı 14 yaşındaki bisikletli çocuk, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Araç sürücüsü gözaltına alındı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde cipin çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti.

E.Ö. idaresindeki yabancı plakalı cip, D-100 kara yolu Kargalıhanbaba mevkisinde bisikletiyle ilerleyen 14 yaşındaki A.C'ye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuk yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince Hendek Devlet Hastanesine kaldırılan A.C, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü E.Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Gürkan Özer - Güncel
Trump: İsrail ilk çekilme hattını kabul etti, Hamas onayladığında ateşkes başlayacak

Gazze'de ateşkes umudu! İsrail ilk çekilme hattını kabul etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray maçını atlatamamışlar! Liverpool'a son saniye şoku

Galatasaray maçını atlatamamışlar! Liverpool'a son saniye şoku
Resepsiyondaki fotoğraf karesine ilişkin bir açıklama da Fatih Erbakan'dan geldi

Bombayı diğer liderlerin kucağına bıraktı: Biz çıktık onlar oturdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.