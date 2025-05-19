Hendek'te Akrobatik Motosiklet Sürüşüne Ceza

Hendek'te Akrobatik Motosiklet Sürüşüne Ceza
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde, trafiğe açık alanda motosikletle akrobatik hareketler yapan sürücüye ceza uygulandı. Sürücü, 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan işlem gördü.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde trafikte akrobatik hareketler yapan motosiklet sürücüsüne ceza uygulandı.

Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Hendek ilçesi D-100 karayolunda trafiğe açık alanda bir motosikletlinin tehlikeli şekilde seyir alması üzerine ekipler harekete geçti.

Sürücüsünün motosiklet üzerinde akrobatik hareketler yaptığı ve o anların vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildiği görüntülerinin sosyal medyada yayımlanması üzerine yapılan çalışmalar sonucu sürücü tespit edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne çağrılan kişiye, "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan işlem yapıldı, trafik güvenliğiyle ilgili yasalara uymamak, akrobatik hareketler yapmak ve kask kullanmamak maddelerinden idari işlem uygulandı.

Kaynak: AA / Burak Uçar - Güncel
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