Sakarya'da durdurulan tırda 7 milyon 500 bin dolu makaron ele geçirildi

Güncelleme:
Sakarya'nın Hendek ilçesinde durdurulan bir tırda yapılan aramada 7 milyon 500 bin dolu makaron ele geçirildi. Olayla bağlantılı olarak 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde durdurulan tırda 7 milyon 500 bin dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Hendek Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, Adana'dan kente dolu makaron getirileceği tespit edildi.

İlçede durdurulan M.Ö'nün kullandığı tırda yapılan aramada 7 milyon 500 bin dolu makaron ele geçirildi, araca el konuldu.

Ekiplerce makaronların kente getirilmesini organize eden F.F. A.F. ve T.D'nin ilçedeki adres ve iş yerlerinde yapılan aramada 10 biner dolu ve boş makaron ele geçirildi.

Zanlılar hakkında adli işlemlere başlandı.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Güncel
