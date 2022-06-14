Hendek OSB'de yer alan SUBÜ MYO'nun yeni binası tamamlanacak

2. Organize Sanayi Bölgesi'nde ( Osb ) yer alan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Hendek Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının tamamlanmasını ön gören iş birliği protokolü imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, SUBÜ ve OSB Müdürlüğü arasındaki imza töreninde konuşan Vali Çetin Oktay Kaldırım, şehrin sanayideki en büyük ihtiyacının kalifiye eleman olduğunu belirtti.

Projeyle hem OSB'nin kalifiye ara eleman yetişmesi noktasındaki ihtiyacının karşılanacağını hem de ileriye dönük diğer OSB'lerdeki ihtiyaçlara cevap verilebileceğini anlatan Kaldırım, "Mevcut OSB'lerimiz genişliyor. Altyapısı devam eden OSB'lerimiz de var. Genişlemeyle 2. OSB'deki istihdam sayısı 25 bini bulacak. Bu şehrin şu anda sanayideki en büyük ihtiyacı kalifiye elemandır. Bunu sağlayacak güzel bir eğitim kurumu kazanmış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek de böylelikle hem şehrin hem de OSB'nin emeğine sahip çıkıldığını vurguladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Organize Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Fatih Turan ise Sakarya'nın bütün aktörlerinin uzlaşıyla böyle bir proje etrafında toplanmasının önemine işaret ederek, "Bakanlık olarak, OSB'lerdeki artan yatırım ihtiyacını karşılamak adına el birliğiyle çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"İnşallah okulumuz projede yer alan halinden de daha güzel ve donanımlı şekilde tamamlanmış olacak. Bunun örneğini Kocaali'deki Denizcilik MYO'da görmüştük. Şehrimizin nitelikli insan ihtiyacına katkı vermeyi arzu ediyoruz."

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akgün Altuğ, Sakarya'nın en büyük ihtiyaçlarından birinin personel olduğunun altını çizerek, sanayi üretiminin ihtiyacı olan personeli, OSB'nin içerisinde kurulacak okulda karşılama çabasının, hem ilde hem de ülke genelinde birçok sanayi kuruluşuna örnek olacağına değindi.

2. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Bodur, okulda kalifiye elemanların yetişeceğine canıgönülden inandıklarını ve nitelikli insan ihtiyacını karşılamanın gururunu yaşayacaklarını dile getirdi.

Protokol kapsamında 2. OSB genişleme alanı içerisinde yer alan SUBÜ'ye ait arazi ve inşaat halindeki binayı devralacak müdürlük, inşaatı en geç 3 yılda tamamlayarak üniversiteye teslim edecek.

Törende, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, SUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naci Çağlar, SUBÜ Hendek MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Nihat Kurt da yer aldı.