Hendek Makarna Fabrikası Patlaması Davasında Yargılama Devam Ediyor

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 15 Eylül 2024'te 5 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin yaralandığı makarna fabrikasındaki patlamaya ilişkin 1'i tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanık elektrik bakım sorumlusu Y.T. ile hayatını kaybedenlerin bazı yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Tutuklu sanık fabrika müdürü V.U. cezaevinden, değirmen sorumlusu Ö.K. ise bulunduğu ilden duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı.

Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından söz alan müşteki vekilleri, sanık V.U'nun ilk duruşmadaki ifadelerinden sonra suçun "bilinçli taksir"e döndüğünü ve bu suçun şikayete tabi olmadığını belirterek, bütün mağdurların ifadelerinin alınmasını, sanıkların "bilinçli taksir" suçundan cezalandırılmasını ve takipsizlik kararının (yönetim kurulu başkanı M.M.Ö. ve olay tarihinde fabrikanın genel müdürü A.Ö. hakkında) kaldırılmasını talep etti.

Tutuklu sanık V.U'nun avukatları da müvekkillerinin işveren sıfatının bulunmadığını belirterek, patlamaya ilişkin görüntülerin incelenmesi için Ulusal Kriminal Büro'ya gönderilmesini ve müvekkillerinin tahliyelerini talep etti.

Tutuksuz sanık avukatları da önceki beyanlarını tekrar ettiklerini ifade ederek, eksik hususların giderilmesini ve yeniden bilirkişi raporu alınmasını istedi.

Söz verilen tutuklu sanık V.U, işveren vekili olmadığını öne sürerek, "Hendek şubesinin müdürü M.M.Ö'dür. İmza, işe alma, işten çıkarma yetkim yoktur. 1 yıldır tutukluyum, zor durumdayım. Havalandırma sistemini kapatılmasıyla ilgili bir talimatım olmadı. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." dedi.

Tutuksuz sanık Ö.K. da olayın bilinmeyen bir kaza olduğunu, yetki ve sorumluluğunun bulunmadığını öne sürerek, suçsuz olduğunu savundu.

Tutuksuz sanık Y.T. de beraat talebinde bulundu.

Görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık V.U'nun tutukluluk halinin devamını talep etti.

Sanık avukatlarının taleplerinin reddine, sanık V.U'nun tutukluluk halinin devamına, dosyanın esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için cumhuriyet savcısına gönderilmesine, mütalaa hazırlandığında taraflara tebliğ edilmesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

?Olay

Hendek ilçesindeki makarna fabrikasında 15 Eylül 2024'te meydana gelen patlamanın ardından yangın çıkmış, soğutma çalışmaları sırasında işçilerden Mesut Şimay'ın (27) cansız bedenine ulaşılmıştı.

Yaralanan 1'i itfaiye eri ve 30 kişi, sağlık ekiplerince Hendek, Akyazı ilçeleri ile Düzce, Kocaeli ve İstanbul'daki hastanelere kaldırılmıştı.

Patlamada ağır yaralanan Eray Kızıldağ (22) 4 Ekim'de, Güven Albayrak (24) 9 Ekim'de, Merve Menteş (26) 10 Ekim'de, Naim Karagüzel (35) 14 Ekim 2024'te tedavi gördükleri hastanede yaşamını yitirmişti.

Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında aralarında fabrika sahipleri ve yöneticilerinin de bulunduğu 9 zanlı ifadeye çağrılmış, sorgu ve işlemlerinin ardından şüphelilerden 7'si hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İfade ve işlemlerin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan fabrika müdürü V.U. tutuklanmış, aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 5 şüpheliye adli kontrol hükümleri uygulanmıştı.

Gözaltına alınan şüphelilerden biri de savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı.

Şüpheliler yönetim kurulu başkanı M.M.Ö. ve olay tarihinde fabrikanın genel müdürü A.Ö. ile satın alma sorumlusu İ.A. hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmişti.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, fabrika müdürü V.U. ile tutuksuz iş güvenliği uzmanı D.T. patlamadan, korunma dokümanı hazırlayıcısı İ.B, elektrik bakım sorumlusu Y.T. ve değirmen sorumlusu Ö.K'nin "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar, idari işler sorumlusu C.B'nin "taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi isteniyor.