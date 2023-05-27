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Hemzemin geçitte trenin çarptığı yaya, hayatını kaybetti

Hemzemin geçitte trenin çarptığı yaya, hayatını kaybetti

Güncel Haberler

KÜTAHYA'da hemzemin geçitte trenin çarptığı Harun Asıldoğan (40) hayatını kaybetti. Kaza, Bölücek Mahallesi Ahmet Derin Caddesi'nde meydana geldi. Kütahya-Demirciören seferini yapan 72018 sefer sayılı yolcu treni hemzemin geçitten geçmeye çalışan Harun Asıldoğan'a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Asıldoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Haber güncel kategorisinde yer almaktadır.

KÜTAHYA'da hemzemin geçitte trenin çarptığı Harun Asıldoğan (40) hayatını kaybetti.

Kaza, Bölücek Mahallesi Ahmet Derin Caddesi'nde meydana geldi. Kütahya-Demirciören seferini yapan 72018 sefer sayılı yolcu treni hemzemin geçitten geçmeye çalışan Harun Asıldoğan'a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Asıldoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.Harun Asıldoğan'ın cenazesi otopsi için Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Trenin makinisti İsmail Kör, polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Kılıç - Güncel

Kütahya Güncel Haberler

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