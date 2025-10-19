Haberler

Hemzemin Geçitlerde Emniyet Farkındalığı Projesi 30 Bin Öğrenciye Ulaştı

Hemzemin Geçitlerde Emniyet Farkındalığı Projesi 30 Bin Öğrenciye Ulaştı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hemzemin Geçitlerde Emniyet Farkındalığı Projesi ile bugüne kadar 30 bin öğrenciye ulaşarak emniyet kurallarını öğretmeye devam ettiklerini açıkladı. Proje, demir yoluna yakın bölgelerdeki öğrencilere uygulamalı eğitim vermek amacıyla hayata geçirildi.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hemzemin Geçitlerde Emniyet Farkındalığı Projesi ile bugüne kadar 30 bin öğrenciye ulaşarak, hemzemin geçitlerde uyulması gereken kuralları teorik olarak anlatıp uygulamasını birebir gösterdiklerini duyurdu.

Bakan Uraloğlu, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından yürütülen Hemzemin Geçitlerde Emniyet Farkındalığı Projesi'yle ilgili yazılı açıklama yaptı. Uraloğlu, TCDD 2022-2030 Emniyet Strateji Belgesi ve 2022-2025 Eylem Planı çerçevesinde başlatılan proje ile özellikle demir yoluna yakın bölgelerde yaşayan öğrenci ve vatandaşların güvenli geçiş kurallarını öğrenmesinin amaçlandığını vurguladı. Bakan Uraloğlu, "Ulaştırma projeleri ile yatırımları kadar eğitim ve trafik bilincini de çok önemsiyoruz. Bu kapsamda demir yolunun geçtiği bölgeler başta olmak üzere Türkiye genelinde öğrencilere hemzemin geçitlerden emniyetli geçiş için uygulamalı eğitim veriyoruz. Projenin başladığı günden itibaren 30 bin öğrencimize ulaşarak hemzemin geçitlerde uyulması gereken kuralları teorik olarak anlatıp uygulamasını birebir gösterdik. Her öğretim yılında 10 bin öğrenciye hemzemin geçitlerden emniyetli geçiş için uygulamalı eğitim vererek farkındalık oluşturacağız" dedi.

'HEMZEMİN GEÇİT SAYISI 2 BİN 576'YA DÜŞÜRÜLDÜ'

Bakan Uraloğlu, projenin amacının yalnızca öğrencilerde değil, onların ailelerinde de farkındalık oluşturmak olduğunu kaydederek, "Demir yolu emniyeti konusunda küçük yaşta kazanılan bilinç, hayat boyu sürecektir. Hemzemin geçitlerde güvenliği artırmak için çocuklarımızdan başlayarak toplumun tüm kesimlerinde farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Nihai amacımız, ülke genelinde tüm ilkokul düzeyindeki öğrencilerimize ulaşmaktır. Ayrıca, yılın belli dönemlerinde periyotlar halinde, hemzemin geçitlerin yoğun olduğu bölgelerde vatandaşlarla birebir görüşmeler yapıp, broşür dağıtarak da bilgilendirme faaliyetlerimizi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Demir yollarında yaşanan büyük değişim ve gelişime paralel olarak hemzemin geçitlerin de yenilenerek daha güvenli hale getirildiğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Hemzemin geçitleri daha güvenli hale getirmek için yapılan iyileştirmeler neticesinde 2002 yılından 2024 yılının sonuna kadar toplam 2 bin 234 adet geçit kapatılarak hemzemin geçit sayısı 4 bin 810 adetten 2 bin 576'ya düşürüldü" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
