Hemşireye Şaka Yüzünden Cezası: 3 Yıl 6 Ay Hapis

ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde, şişelere tıbbi kullanım için alkol doldurulduğu sırada meydana gelen, hemşire Gizem Elif Türk (25) ve sağlık personeli Yılmaz Yapıcı'nın yaralandığı patlamaya, 'Alkol saf mı, sulu mu? Yakayım mı sizi?" diye şaka yaparak elindeki çakmağı çakıp sebep olduğu iddiasıyla yargılanan hemşire Önder Erarslan, 3 yıl 6 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 10 Aralık 2021'de, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde meydana geldi. Önder Erarslan, Gizem Elif Türk ve Yılmaz Yapıcı şişelere tıbbi amaçlı alkol doldurdukları sırada patlama meydana geldi. Alevler nedeniyle hemşire Gizem Elif Türk ve hastane personeli Yılmaz Yapıcı yaralandı. Yılmaz Yapıcı görev yaptığı hastanede, Gizem Elif Türk de Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gördü. Vücudunda derin yanıklar oluşan Türk'ün tedavisi, 52 gün sürdü. Gizem Elif Türk, patlamaya hemşire Önder Erarslan'ın şaka amaçlı "Alkol saf mı, sulu mu? Yakayım mı sizi?" dedikten sonra elindeki çakmağı çakıp sebep olduğunu iddia etti. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda Erarslan hakkında 'Taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olma' suçundan dava açıldı.

SAVCI: ALKOLÜN YANACAĞINI ÖNGÖREBİLİRDİ

Zonguldak 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Önder Erarslan ile yaralanan Gizem Elif Türk, Yılmaz Yapıcı ve avukatları hazır bulundu. Savcı duruşmada mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanık Erarslan'ın çakmak çakmasıyla Gizem Elif Türk ve Yılmaz Yapıcı'nın hayati tehlike yaratacak şekilde yaralanmasıyla sonuçlanan olayda alkolün yanabileceğini öngörebilecek olması nedeniyle 'Bilinçli taksirle birden fazla kişiyi yaralama' suçundan cezalandırılması istendi.

Mütalaaya karşı söz verilen Gizem Elif Türk, "Ben acılarımı çektim. En azından çektiğim acıların, sanığın adaletinizle cezalandırılarak azalmasını istiyorum. Çektiğim acıları karşı tarafın da anlaması için gerekli cezanın verilmesini istiyorum" dedi.

'ŞAKA MAHİYETİNDE BİLE 'YAKAYIM MI' DEMEDİM'

Savunması sorulan sanık Önder Erarslan, "Ben kesinlikle çakmak çakmadım. Polis ekipleri de ifademde 'Çakmışım' diye geçiyor. O anlık şokta imzalamışım. Bana 'Manyetik mi, taşlı mı' diye sordular. Bana, 'Elini cebine atıp çakmış olabilir misin?' diye sordular. Ben de 'Basmış olabilirim' demiştim. Bassam 'Bastım' derdim. Olayda suçsuzum. Şaka mahiyetinde bile 'Seni yakayım mı?' şeklinde bir ifade kullanmadım. Beraatımı isterim" diye konuştu.

GİZEM HEMŞİRE: GÖZLERİMİN İÇİNE BAKACAK CESARETİ YOK

Beyanlara karşı tekrar söz alan Gizem Elif Türk, 52 gün yattığı yoğun bakımda polislere verdiği ifadede çakmağın rengi ve markasını bile hatırlayarak söylediğini belirterek, "Ben görmediğim çakmağı nasıl söyleyebilirim. Ben o halimle bile hatırladım. Ben doğruyu söylemekle mükellefim. Sanık mahkemenizde kaçamaklı beyanlarda bulunuyor. Benim yüzüme bakıp, ben yapmadım, diyemiyor. Gözlerimin içine bakacak cesareti bile yok" dedi.

SANIK: RÜZGAR FARKLI ESSE ALEVLER BANA GELECEKTİ

Alevin farklı yönde çıkması durumunda kendisinin yaralanan olacağını söyleyen sanık Önder Erarslan, "Siyah, o marka çakmağım hiç olmadı. Çakmağımı polise teslim ettim. Rüzgar farklı esseydi, alevler bana gelecekti. Alkolün buharı ona doğru olduğu için yaralandı. Buhar bana doğru gelse, taraflarımız farklı olacaktı. Bile isteye kendimi yakar mıydım?" ifadelerini kullandı.

CEZA VERİLDİ

Mahkeme heyeti, yaralanmaların ağırlığı, sanık Erarslan'ın kusurunun yoğunluğu gerekçeleriyle 'Bilinçli taksirle birden fazla kişiyi yaralama' suçundan 3 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası kararı verdi.