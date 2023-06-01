Hemşirenin ölümüyle ilgili doktor ve hastane yöneticisi gözaltına alındı

Aksaray'da doktor sevgilisi Halil İbrahim A.'nın oturduğu rezidansın balkonundan düşen hemşire Saliha Tuncel'in ölümüyle ilgili hastanenin sahibi ve başhekimi doktor T.C. de gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında tutuklanan hastanenin mali işler uzmanı ve icra kurulu üyesi Çiğdem Özkan'ın, Tuncel'i, sevgilisi olduğu öne sürülen T.C. ile eve girerken çekilen görüntülerle tehdit ettiği iddia edilmişti.