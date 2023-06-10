Hemşirenin ölümüyle ilgili aile cinayet şüphesi taşıyor

Aksaray'da doktor sevgilisi Halil İbrahim A.'nın oturduğu rezidansın balkonundan düşüp hayatını kaybeden hemşire Saliha Tuncel'in babası Salim Tuncel, kızının otomobil ve çantasını teslim aldıktan sonra ailecek bu işin cinayet olduğuna emin olduklarını söyledi.

AKSARAY'da, doktor sevgilisi Halil İbrahim A.'nın (43) oturduğu rezidansın balkonundan düşüp, hayatını kaybeden hemşire Saliha Tuncel'in (25) babası Salim Tuncel, polis incelemesi sonrası kızının otomobil ve çantasını teslim aldı. DHA'ya konuşan Tuncel, "Biz aile olarak bu işin cinayet olduğuna eminiz" dedi.

Özel bir hastanede çalışan hemşire Saliha Tuncel'in, 24 Mayıs'ta, aynı hastanede görevli doktor sevgilisi Halil İbrahim A.'nın oturduğu rezidansın 7'nci katındaki daireden 3'üncü katın balkonuna düşüp yaşamını yitirdiği olaya ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturmada, başta rezidansta olmak üzere Saliha hemşirenin evi ve otomobilinde de arama yapıldı. Saliha hemşirenin Niğde'de oturan babası Salim Tuncel, Aksaray'a gelip, polisin incelemesinin ardından kızına ait otomobil ve çantayı teslim aldı.

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