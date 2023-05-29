Hemşirenin ölümüyle ilgili aile adalet istiyor

Aksaray'da doktor sevgilisi Halil İbrahim A.'nın oturduğu rezidansın balkonundan düşerek hayatını kaybeden hemşire Saliha Tuncel'in annesi Hacer Tuncel, adaletin yerini bulması için şikayetçi oldu.

AKSARAY'da doktor sevgilisi Halil İbrahim A.'nın (43) oturduğu rezidansın balkonundan düşerek hayatı kaybeden hemşire Saliha Tuncel'in (25) annesi Hacer Tuncel, "Benim kızım yaşam doluydu. Adalet yerini bulsun diye kızlarımla beraber, bugün tekrar dilekçe vermeye geldik. Ben acımı yaşamadan katilin peşinde koşmaya başladım" dedi.

Özel bir hastanede çalışan hemşire Saliha Tuncel, 24 Mayıs saat 01.00 sıralarında aynı hastanede görevli doktor sevgilisi Halil İbrahim A.'nın oturduğu rezidansın 7'nci katındaki daireden 3'üncü katın balkonuna düştü. Hastanede hayatını kaybeden Tuncel, memleketi Niğde'de toprağa verildi. Gözaltına alınan Halil İbrahim A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Soruşturma sürerken, Halil İbrahim A. ile çiftin çalıştığı hastanenin mali işler uzmanı ve icra kurulu üyesi olan Çiğdem Özkan gözaltına alındı. Halil İbrahim A. bu kez adli kontrol ile serbest bırakıldı. Çiğdem Özkan ise 'tehdit ve şantaj' suçlamasıyla tutuklandı.