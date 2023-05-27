Hemşirenin düşerek ölümü olayında sevgilisi adli kontrolle serbest bırakıldı

Aksaray'da bir hemşirenin balkondan düşerek ölümü olayında sevgilisi doktor adli kontrolle serbest bırakılırken, hastanenin icra kurulu üyesi ve mali işler uzmanı tutuklandı.

AKSARAY'da hemşire Saliha Tuncel'in (25), rezidansta 7'nci kattan 3'üncü katın balkonuna düşüp yaşamını yitirmesi olayıyla ilgili gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen sevgilisi doktor Halil İbrahim A. (43) adli kontrolle serbest bırakılırken, hastanenin icra kurulu üyesi ve mali işler uzmanı Çiğdem Özkan ise tutuklandı.

Olay, çarşamba günü saat 01.00 sıralarında, Ereğli Kapı Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki rezidansta meydana geldi. Özel bir hastanede hemşire olan Saliha Tuncel, aynı hastanede çocuk sağlığı ve hastalıkları doktoru olan sevgilisi Halil İbrahim A.'nın oturduğu binanın 7'nci katındaki daireden 3'üncü kattaki balkona düştü. Durumu fark eden binadakiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Adrese gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Tuncel, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Hemşire Saliha Tuncel, memleketi Niğde'de toprağa verildi. Olayın ardından doktor Halil İbrahim A., gözaltına alındı. Bekar olan, ifadesinde, "O sırada ben içerideydim, düştüğünü görmedim" diyen Halil İbrahim A., serbest bırakıldı.

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Doktor Halil İbrahim A. için dün yeniden gözaltı kararı çıktı. Hastanenin icra kurulu üyesi ve mali işler uzmanı Çiğdem Özkan da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Çiğdem Özkan tutuklanırken, Halil İbrahim A. ise serbest bıraktı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)