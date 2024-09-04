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Hemşirenin cesedinin bulunduğu otomobilin arka camı kırıktı

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Eskişehir'de yaşadığı binanın otoparkındaki otomobilinde boğazı kesilmiş cesedi bulunan hemşire Tuğba Koç'un gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen eşi A.K., savcılık sorgusunun ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tuğba hemşirenin cansız bedeninin bulunduğu otomobilinin arka camının kırık olduğu ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin, etraftaki cam kırıklarını delil olarak topladığı öğrenildi.

OTOMOBİLİN ARKA CAMI KIRIKTI

Eskişehir'de yaşadığı binanın otoparkındaki otomobilinde boğazı kesilmiş cesedi bulunan hemşire Tuğba Koç'un gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen eşi A.K., savcılık sorgusunun ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan Tuğba hemşirenin cansız bedeninin bulunduğu otomobilinin arka camının kırık olduğu ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin, etraftaki cam kırıklarını delil olarak topladığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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