Hemşirenin bıçakladığı öğretmenin cenazesi Malatya'ya gönderildi

ANKARA'nın Mamak ilçesinde ağabeyi hemşire Şahin Şaşırmaz (38) tarafından bıçaklanarak öldürülen öğretmen Songül Şaşırmaz'ın (33) cenazesi memleketi Malatya'ya gönderildi.

Mamak ilçesi Çağlayan Mahallesi 299. Sokak'ta dün akşam saatlerinde hemşire Şahin Şaşırmaz, aynı evde yaşadığı öğretmen kardeşi Songül ve Malatya'dan ziyaretlerine gelen öğretmen ağabeyi Mehmet Abbas Şaşırmaz (41) ile tartıştı. Şahin Şaşırmaz, mutfaktan aldığı bıçakla kardeşini ve ağabeyini bıçakladı. Songül Şaşırmaz hayatını kaybederken, yaralanan Mehmet Abbas Şaşırmaz hastaneye kaldırıldı. Şahin Şaşırmaz ise polis tarafından gözaltına alındı. Songül Şaşırmaz'ın Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlandı. Yeni atandığı öğrenilen öğretmen Songül Şaşırmaz'ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Malatya'ya gönderildi. Şaşırmaz'ın yarın defnedileceği öğrenildi. Malatya'dan kardeşlerini ziyarete gelen öğretmen Mehmet Abbas Şaşırmaz'ın sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi.

Şizofreni tedavisi gördüğü öğrenilen Şahin Şaşırmaz'ın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)