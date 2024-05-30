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Hemşire İsrail'in Gazze saldırılarını soykırım olarak nitelendirdi, işten çıkarıldı

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ABD'nin New York kentinde bir hemşire, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını soykırım olarak nitelendirdiği için ödül aldığı hastaneden işten çıkarıldı.

NEW ABD'nin New York kentinde hemşire, ödül alırken yaptığı konuşmada İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını "soykırım" olarak nitelendirmesi üzerine hastane yönetimi tarafından işten çıkarıldı.

Filistin asıllı kadın doğum hemşiresi Hesen Jabr, New York'taki NYU Langone Tıp Merkezi tarafından "şefkat ödülüne" layık görüldü.

Jabr, ödül törenindeki konuşmasında, "Gazze'de yaşanan soykırımda ülkemin kadınlarının hayal bile edilemeyecek kayıplar verdiğini görmek bana acı veriyor." ifadesini kullandı.

Hemşire, daha sonra sosyal medya hesabından, ödül konuşmasının ardından hastane yönetimi tarafından çağırılıp işten çıkarıldığını duyurdu.

Jabr'ın işten çıkarıldığını doğrulayan hastane yönetimi, hemşirenin daha önce "bölücü ve suçlayıcı görüşlerini iş yerine taşımaması konusunda uyarıldığını" belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

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