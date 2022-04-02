ÇANKAYA, ANKARA (DHA) - Hemşire annenin 'soyadı' zaferi

ANKARA'da hemşire Sevilnaz Biçer (36), boşandığı Ertan Kabaoğlu'nun (36) evlenerek yeni eşinin 'Candan' olan soyadını alması ve bu nedenle 10 yaşındaki oğlu Barış'ın da soyadının değişmesi üzerine dava açtı. Mahkeme, Sevilnaz Biçer'in talebini haklı bularak, Barış'ın 'Candan' soyadının iptali ile annesinin soyadı 'Biçer'i kullanması yönünde karar verdi.

Çankaya ilçesinde yaşayan hemşire Sevilnaz Biçer, 2009 yılında evlendiği Ertan Kabaoğlu ile 2019 yılının şubat ayında anlaşmalı olarak boşandı. Mahkeme, 10 yaşındaki çocukları Barış Kabaoğlu'nun velayetini ise annesine verdi. Ertan Kabaoğlu, geçen yıl Hatice Candan ile evlendi ve kendi soyadını beğenmediği için eşinin soyadını aldı. Bunun üzerine babasının soyadını kullanan Barış'ın soyadı da 'Candan' olarak değişti. Sevilnaz Biçer, oğlunun da babasının yeni eşinin soyadını aldığını öğrendi.

Ertan Candan ise soyadı değişiminin evliliğiyle ilgisi olmadığını söyledi. Kendi soyadını beğenmediğini ve değiştirmek istediğini, bunun üzerine evlenmeden önce şu anki eşinin soyadını aldığını söyledi.