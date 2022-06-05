Hemşire adayları palyaço kostümü giyip çocuk hastaları eğlendiriyor - Haberler

Kayseri Şehir Hastanesinde staj gören hemşire adayları, eğitimin dışında kalan zamanlarda palyaço kostümü giyip, sergiledikleri animasyonlarla çocuk hastalara moral veriyor.

Çeşitli kentlerdeki liselerin hemşirelik bölümünde okuyan ve stajlarını Kayseri Şehir Hastanesinde yapan 12 öğrenci, hastane yönetiminin onayını alarak, Süt Çocuğu Bölümü'nde tedavi gören çocukları eğlendirmek için ayda 3 kez palyaço kostümü giyip müzik eşliğinde ellerinde balonlarla odaları geziyor, çeşitli etkinlikler yapıyor.

Hastanenin Başhekim Yardımcısı Dr. Şaban Yüksel, AA muhabirine, sağlık meslek lisesi öğrencilerinin gönüllü olarak bir araya gelip, hasta çocukları eğlendirdiğini söyledi.

Uzun süre hastanede tedavi gören çocukların sosyalleşmesini önemsediklerini vurgulayan Yüksel, "Psikososyal anlamda bu çocukların yardıma ihtiyacı var. Burada yatan çocukların doktor ve hemşire korkusu da var, bu korkuyu da ortadan kaldırıyorlar." dedi.

Yüksel, bazı çocukların hemşire adaylarıyla oyun oynadıktan sonra tedaviyi daha kolay kabul ettiğini, morallerinin de yükseldiğini gözlemlediklerini dile getirdi.

Amaçları çocukları mutlu etmek

Hemşire adayı Seda Nur Coşkun da projenin gönüllülük esasına dayandığını, yaptıkları etkinliklerle hastaneden korkan çocukların mutlu olduğunu ve gözlerindeki sevinci gördüklerini dile getirdi.

Hastanede servise gelip çocukları eğlendirerek, tedavilerine katkı sağladıklarını belirten Coşkun, "İlerleyen yıllarda çocuk servislerinde çalıştığımda çocukların bana ne anlatmak istediğini daha iyi anlayacağım. Çocuklarla ilgilenmek bana daha çok şey katıyor." dedi.

Çocukları sevdiğini vurgulan hemşire adayı Hilal Bayrakçı da evlerinden uzakta olan çocukları sevindirmenin kendisini de mutlu ettiğini dile getirdi.

Hemşire adayı Hatice Naz Karakaş ise okul ve stajdan sonra kalan vakitlerinde gönüllü olarak hastanede çocukları eğlendirmek için bir araya geldiklerini kaydetti.

Hemşire adayı Berna Haber de "Bizim buradaki amacımız tedavisini reddeden çocuk hastalara tedavilerinde yardımcı olmak. Burada çocukların ufak bir hediye ile bile çok mutlu olduğunu gördük. İlerleyen yıllarda bu etkinliklerin mesleğime çok faydalı olacağını düşünüyorum çünkü çocuklarla iletişimim arttı." diye konuştu.

Hastanede çalışan Besim Güçük de ağlayan çocukların gözlerindeki yaşı dindirmek için bir araya geldiklerini belirterek, birçok çocuğu tedavi sürecinde mutlu etmeyi başardıklarını ifade etti.

Aileler de etkinliklerden mutlu

Çocuğu hastanede tedavi gören Hilal Bayrakçı ise etkinliklerden ailelerin mutlu olduğunu vurgulayarak, "Çocukların ruh sağlığı için de böyle etkinliklerin olması önemli." dedi.