Helvacıoğlu, Türk Dünyası Belediyeler Birliği Genel Kurulu'na katıldı - Haberler

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, İstanbul'da gerçekleştirilen Türk Dünyası Belediyeler Birliği Genel Kurulu'na katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Trakya'nın tek temsilcisi olarak genel kurula katılan Helvacıoğlu, üye belediye başkanları ve ekipleriyle görüşmeler ve istişarelerde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Helvacıoğlu, Keşan olarak genel kurulda Trakya'yı temsil ettiklerini belirtti.

Genel kurula 30 ülkeden bin 200 belediyenin katıldığını aktaran Helvacıoğlu, "Türk dünyası belediye başkanlarımız ile birlik, beraberlik içinde kültür ve tecrübe paylaşımında bulunuyoruz. Keşan Belediyesi olarak Türk dünyası belediyeleriyle ilçemizi dünyaya tanıtıyoruz." ifadelerini kullandı.

Helvacıoğlu, bölgesel ve yerel işbirliği imkanlarının artmasıyla birlikte, belediyelerin bilgi alışverişi ve tecrübe paylaşımına ihtiyaç duyduğunu kaydetti.