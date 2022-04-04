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Helvacıoğlu hayvanları korumanın herkesin sorumluğunda olduğunu belirtti

AA - İlker Gürel - Güncel
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Helvacıoğlu hayvanları korumanın herkesin sorumluğunda olduğunu belirtti

Keşan Belediyesi Dünya Sokak Hayvanları Koruma Günü nedeniyle etkinlik düzenledi.

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Keşan Belediyesi Dünya Sokak Hayvanları Koruma Günü nedeniyle etkinlik düzenledi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Sokak Hayvanları ve Geçici Rehabilitasyon Bakım Evinde düzenlenen programda, çevreyi ve hayvanları korumanın herkesin sorumluğu olduğunu belirtti.

Okulda, sokakta sahipsiz hayvanlarının korunarak daha iyi yaşam şartlarına kavuşması için mücadele etmek gerektiğini vurgulayan Helvacıoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Hayvanlar insana huzur veren canlılar. Keşan Belediyesi olarak sokak hayvanlarımıza kulübeler yaptık. Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evini hazırladık. Veteriner İşleri Müdürlüğümüzle beraber olumlu işlere imza atıyoruz. Hayvanları sevmenin insana her türlü rahatlık ve huzur verdiğini görüyoruz. Keşan'da 6 bin civarı sokak ve evcil hayvan sayımız var. Hepsinin bakıma ihtiyacı var. Onlar bizim canlarımız. Sokakta yaşayan hayvanlarımızı korumak, kollamak ve onlar için en iyi şartları oluşturmak her birimizin hem insani hem vicdani görevidir."

Keşan Belediyesi Veteriner Hekimi Hasan Nural söz de sahipsiz hayvanları korumanın herkesin görevi olduğunu, canlıların yaşam hakkına saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti.

AA / İlker Gürel - Güncel

Sokak Hayvanları, Rehabilitasyon, Veteriner, Keşan, Güncel, Haberler

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