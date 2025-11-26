Helsinki'de 6. Türk Film Günleri Başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle düzenlenen "Helsinki 6. Türk Film Günleri", 27-29 Kasım'da Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de gerçekleştirilecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türk sinemasının seçkin örneklerini uluslararası izleyiciyle buluşturacak etkinlik, bu yıl 6. kez Katajanokka semtindeki "Kino K13" sinema salonunda sanatseverlere kapılarını açacak.

Film günlerinin açılışı, Türkiye'nin 2025 Oscar Ödülleri'nde "En İyi Uluslararası Uzun Metraj Film" kategorisindeki resmi adayı olan Murat Fıratoğlu imzalı "Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri" filmiyle 27 Kasım'da yapılacak.

Etkinlik, Türk sinemasının son dönemde uluslararası alanda ses getiren güçlü yapımlarından oluşan özel seçkiyle 29 Kasım'a kadar ücretsiz olarak izleyiciyle buluşacak.

Seçkide ödüllü filmler yer alıyor

Bakanlık destekli yapımlar arasında yer alan Vuslat Saraçoğlu'nun, ilk gösterimini Viyana Avrupa Film Festivali'nde yapan "Bildiğin Gibi Değil" filmi, 43. İstanbul Film Festivali'nde En İyi Senaryo, En İyi Erkek Oyuncu ve En İyi Kurgu ödüllerinin de aralarında bulunduğu birçok başarıya imza attı.

Ensar Altay'ın yönetmenliğini üstlendiği ve yine Bakanlık tarafından desteklenen "Kanto" filmi, dünya prömiyerini 27. Şanghay Uluslararası Film Festivali'nde, Türkiye prömiyerini ise 62. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde gerçekleştirdi.

Doğuş Algün'ün yönetmenliğini yaptığı Bakanlık destekli "Ölü Mevsim" filmi ise ilk gösterimini 31. Adana Altın Koza Film Festivali'nde yaptı ve beş farklı dalda 6 ödül kazanarak festivalin en çok ödül alan yapımı oldu.

Gösterimlerin hemen ardından yönetmenlerin katılımıyla söyleşiler düzenlenecek.

Son yıllarda uluslararası alanda büyük bir ivme yakalayan Türk dizi ve sinema sektörüne önemli katkı sağlayan bu tür etkinlikler, iki ülke arasında kültürel iletişimi güçlendirirken aynı zamanda Türk yapımlarının küresel etki alanını genişleten bir işbirliği platformu oluşturuyor.