Helikopterle sevk edilip, 2 kez kalbi duran prematüre bebek, hayata döndürüldü

ŞIRNAK'tan Şanlıurfa'ya ambulans helikopterle getirilen 775 gram prematüre bebeğin sevk sırasında 2 kez kalbinin durduğu belirtildi. Başhekim Dr. Cengiz Karakucak, iki kez müdahale ile hayata döndürülen bebeğin tedavisinin sürdüğünü açıkladı.

Şırnak Devlet Hastanesi'nde 25'inci haftada dünyaya gelen bebek, ileri tetkikler ve yoğun bakım ihtiyacı nedeniyle ambulans helikopterle Şanlıurfa'ya getirildi. Dün kente gelen bebek, tedavisi için özel bir hastanenin yoğun bakımına kaldırıldı. Başhekim Dr. Cengiz Karakucak, sevk sırasında bebeğin 2 kez kalbinin durduğunu belirterek "Şırnak'tan Şanlıurfa'ya dün akşam erkek bebeğimiz geldi. Bebek prematüre doğum 25 haftalık ve 775 gram ağırlığındadır. Buraya gelirken bebeğin kalbi durmuş ve müdahale ile hayata dönmüş. Buraya geldiğinde de 1 defa daha kalbi durdu. Tekrar müdahale edildi. Şu an bebeğimizin tedavisi sürüyor. Gerekli tedavileri süren bebeğimizle ilgili kısa sürede güzel haberler alırız inşallah" dedi.