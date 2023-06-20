Helikopterin su bırakması gazetecileri tehlikeye soktu

Helikopterin soğutma çalışmasını çeken muhabirler tonlarca suyun altında kalmaktan son anda kurtuldu

ANTALYA - Antalya'nın Aksu ilçesindeki orman yangınının soğutma çalışmalarında görüntü alan gazeteciler, helikopterin bıraktığı suyun altında kalmaktan son anda kurtuldu. Helikopterin tonlarca su bıraktığını fark eden gazeteci aracına sığındı.

Aksu ilçesinde öğle saatlerinde çıkan orman yangınında 1,8 hektar küle dönerken, bölgede havadan ve karadan soğutma çalışmaları devam ediyor. Çalışmaları yerinde görüntüleyen gazeteciler soğutma çalışması yapan helikopterin bıraktığı tonlarca suyu fark etti. Koşarak araca sığınan gazeteciler ıslanmaktan son anda kıl payı kurtuldu. O anlar Gün'ün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.