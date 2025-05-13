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Helikopterdeki 4 Personel Hastaneye Sevk Edildi

Helikopterdeki 4 Personel Hastaneye Sevk Edildi
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Antalya açıklarında gerçekleştirilen Denizkurdu-2/2025 tatbikatı sırasında teknik arıza nedeniyle acil iniş yapan SH-70 tipi helikopterdeki 4 personel, tedbir amaçlı olarak Antalya'daki hastanelere kaldırıldı.

4 PERSONEL, ANTALYA'DAKİ HASTANELERE KALDIRILDI

Milli Savunma Bakanlığı'nın Antalya açıklarında devam eden DENİZKURDU-2/2025 tatbikatı kapsamında, uçuş faaliyeti icra eden Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait SH-70 tipi helikopterin Kumluca açıklarına indiği öğrenildi. Teknik arıza nedeniyle acil iniş yapan helikopterdeki 4 personel tedbir amaçlı Antalya'daki hastanelere sevk edildi. Yaralı personelden 2'si Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, 2'si de Antalya Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Yaralı personel sağlık ekiplerinin hazır bekletildiği Acil Servis girişinden içeri alınırken, polis ekipleri de önlem aldı.

Adem AKALAN- Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA, (Antalya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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