Helikopter düştüğü iddiası ekipleri harekete geçirdi - Haberler

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Helikopter düştüğü iddiası ekipleri harekete geçirdi

Demirören Haber Ajansı - Alişan Koyuncu - Güncel
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Helikopter düştüğü iddiası ekipleri harekete geçirdi

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde helikopter düştüğü yönündeki ihbar üzerine AFAD, jandarma, itfaiye ve jandarma ekipleri harekete geçti.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde helikopter düştüğü yönündeki ihbar üzerine AFAD, jandarma, itfaiye ve jandarma ekipleri harekete geçti. Belirtilen bölgede yapılan aramalarda herhangi olumsuz durumla karşılaşılmadı.

Akşam saatlerinde, Körfez ilçesi Belen mevkisinde havada bir ışık süzmesi görenler helikopter düştüğünü iddia ederek, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Bölgede yapılan aramalara rağmen herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadı. Sosyal medyada paylaşın görüntülerde havada bir ışık görüldüğü, ancak ne olduğu anlaşılamadı. Ekiplerin arama çalışmaları bazı noktalarda devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, havaalanlarından herhangi bir hava aracının düştüğüne dair bilgi de gelmedi.


Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu - Güncel

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