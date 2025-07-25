Helan Dağı'ndaki Kadim Kaya Resimleri Koruma Altında

YİNCHUAN, 25 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nin merkezi Yinchuan kentinde yer alan Helan Dağı, bir zamanlar ülkenin kuzeyinde yaşamış göçebeler tarafından yapılmış 20.000'den fazla kaya resmi ve oymasıyla dikkat çekiyor.

Bu eserlerde hayvancılık, avcılık, kurban ritüelleri ve 3.000 ila 10.000 yıl önce yaşayan insanların günlük yaşamı tasvir ediliyor. Hayvan figürleri en yaygın motifler arasında yer alırken, onları insan, araç, bitki, gök cisimleri, parmak izleri ve soyut işaretler takip ediyor.

Kaya resimlerinin korunmasından sorumlu olarak 2002 yılında kurulan özel bir ofis ise o günden bu yana söz konusu eserlerin varlığını koruması ve sürdürmesi için çeşitli önlemler alarak çalışmalarını sürdürüyor.