Hekimlerden Yeni Vergi Yükümlülüklerine Tepki

(ANKARA) - Türk Tabipleri Birliği ve Türk Diş Hekimleri Birliği, TBMM Başkanlığı'na sunulan Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne tepki gösterdi. Yapılan ortak açıklamada, "Vergilendirmede adalet, gerek hükümetin gerekse de TBMM'nin başlıca görev ve sorumlulukları arasındadır. Söz konusu düzenlemeler hem Anayasa'nın eşitlik ilkesine hem de serbest çalışma hakkına ve vergide adalet ilkesine aykırıdır" denildi.

Türk Tabipleri Birliği ve Türk Diş Hekimleri Birliği, "Serbest Çalışan Hekim Meslek Gruplarına Getirilmek İstenen Yeni Mali Yükümlülükler Adil Değildir" başlığıyla ortak yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"AKP milletvekillerinin imzasıyla 17 Ekim 2025 günü TBMM Başkanlığı'na sunulan Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, tüm itirazlarımıza karşın olduğu gibi komisyondan geçirilerek TBMM Genel Kurulu gündemine getirilmiştir. 'Torba' usulü ile hazırlanan teklifte, yeni vergi yükümlülüklerinin yanı sıra, Harçlar Kanunu'nda değişiklik yapılarak hekimlerden, diş hekimlerinden ve veteriner hekimlerden muayenehane/poliklinik/tıp merkezi açılışlarında bir defalığına alınan harç bedellerinin artık her yıl alınması öngörülmektedir.

"Tüm hekim meslek mensuplarına gelirlerinden bağımsız mali bir yük getirilmekte"

Teklifte büyükşehirlerde iki katı olmak üzere yeni 'harç' bedelleri şu şekilde önerilmiştir; Ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşlarına ait ruhsatnameler, Muayenehane uygunluk belgesi 20 bin lira, özel poliklinik ruhsatnamesi 30 bin lira, özel tıp merkezi ruhsatnamesi 50 bin lira. Ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan özel sağlık kuruluşlarına ait ruhsatnameler; Ağız ve diş sağlığı muayenehanelerinden 20 bin lira, Ağız ve diş sağlığı polikliniklerinden 30 bin lira. Ağız ve diş sağlığı merkezlerinden 40 bin lira, Ağız ve diş sağlığı hastanelerinden 40 bin lira. Veteriner hizmeti sunulan özel sağlık kuruluşlarına ait ruhsatnameler: Veteriner muayenehanelerinden 10 bin lira, Veteriner polikliniklerinden 20 bin lira, Hayvan hastanelerinden 40 bin lira, Yönetmelik değişiklikleri aracılığıyla serbest çalışmanın koşulları zorlaştırılırken, yeni düzenleme ile muayenehane/poliklinik/tıp merkezi işleten hekimler, diş hekimleri ve veteriner hekimler 'paragöz' ve 'vergi kaçakçısı' gibi gösterilerek itibarsızlaştırılmakta, adil bir vergilendirme yapmak yerine toptancı bir yaklaşımla tüm hekim meslek mensuplarına gelirlerinden bağımsız mali bir yük getirilmektedir.

"Yeni vergi yüklerini ve 'harç' uygulamalarını kabul etmiyoruz"

Uzmanların hesaplamalarına göre, TBMM'de görüşülen torba yasadaki vergi, harç, sosyal güvenlik düzenlemelerinden beklenen gelir etkisi yaklaşık 250 milyar TL'dir. Buna karşılık hükümet, 2024 yılında 657 milyar lirası yap-işlet-devret ve kamu-özel işbirliği projelerini yapan şirketlerin olmak üzere- 2,2 trilyon liralık vergi takibinden vazgeçmiştir. Bütün bunlar olurken hekim meslek gruplarına getirilen yeni vergi yüklerini ve 'harç' uygulamalarını kabul etmiyoruz.

"Bu haksız düzenleme geri çekilmelidir"

Milletvekillerine çağrılarımızı yineliyoruz: Vergilendirmede adalet, gerek hükümetin gerekse de TBMM'nin başlıca görev ve sorumlulukları arasındadır. Söz konusu düzenlemeler hem Anayasa'nın eşitlik ilkesine hem de serbest çalışma hakkına ve vergide adalet ilkesine aykırıdır. Ekonomik kriz ve serbest çalışma hakkını kısıtlayan düzenlemeler ile boğuşan hekimleri, diş hekimlerini ve veteriner hekimleri daha da zor durumda bırakacak bu haksız düzenleme geri çekilmelidir."