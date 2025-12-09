Haberler

Hekimler Birliği Sendikası Genel Başkanı Balcı: "Sağlık Sisteminin Yükünü Taşıyan Hekimlerin Haklı Talepleri Görmezden Gelinmemeli"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hekimler Birliği Sendikası Genel Başkanı Hatice Çerçi Balcı, sağlık çalışanlarının maaş ve özlük haklarına dair önemli taleplerini sıraladı. Nöbet ücretlerinin artırılmasından emeklilik düzenlemelerine kadar birçok konuyu gündeme getiren Balcı, hekimlerin haklarının göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - Hekimler Birliği Sendikası Genel Başkanı Hatice Çerçi Balcı, 2027'de yürürlüğe girmesi beklenen memur maaş düzenlemesi öncesi nöbet ücretlerinin iki katına çıkarılmasından ek ödemelerin emekliliğe yansımasına, hekim maaşlarının tek kalemde düzenlenmesinden 2021'de verilen seyyanen zam sözünün uygulanmasına kadar çok sayıda düzenleme talep etti. Balcı, "Sağlık sisteminin yükünü omuzlarında taşıyan biz hekimlerin haklı talepleri görmezden gelinmemeli; çalışma barışı, adalet ve liyakat esas alınarak çözüm üretilmelidir" açıklamasını yaptı.

Hekimler Birliği Sendikası Genel Başkanı Hatice Çerçi Balcı, yazılı açıklamasında, 2027 yılı itibarıyla yürürlüğe girmesi beklenen memur maaş düzenlemesine ilişkin beklenti ve taleplerini sıraladı.

Hekimlerin toplum sağlığının "omurgasını" oluşturduğunu vurgulayan Balcı, emeğin karşılığının verilmesinin ve özlük haklarının güçlendirilmesinin, sürdürülebilir ve nitelikli sağlık hizmetinin temel şartı olduğunu belirtti. Başkan Balcı, şunları kaydetti:

"Nöbet ücretlerinin iki katına çıkarılmasını, sabit ek ödemenin taban ödeme ile birlikte emekliliğe yansıtılmasını ve her ikisinin de ücret olarak iki katına yükseltilmesini, hekim maaşının en az yüzde 80'inin tek kalemde ve emekliliğe yansıyacak şekilde düzenlenmesini, 2021 yılında verilen seyyanen zam sözünün tüm hekimler için eksiksiz uygulanmasını, uzman aile hekimlerine yapılan taban ve teşvik ödemelerinin diğer basamaklarla dengelenmesini, diş hekimi temel maaşlarının yükseltilmesini ve ek göstergelerinin en az 7200'e çıkarılmasını, devlet hastanelerinde çalışan yalnızca diş hekimlerinin değil, tüm hekimlerin yeni sistem devreye girene kadar teşvik ödemelerini en az kurum ortalamasından almasını, 2547'ye tabi öğretim üyelerinin nöbet ve icap ücretlerinin ödenmesini; tıp mezunu akademisyenlerin özlük haklarının iyileştirilmesini ve eğitim/akademik tazminat dahil tüm akademik tazminatların en az yüzde 50 oranında artırılmasını, vergi dilimlerinde üst oranının yüzde 27 ile sınırlandırılmasını talep ediyoruz.

"Teşvik hesaplama formülleri, adil, öngörülebilir ve şeffaf şekilde yeniden düzenlensin"

30 günlük izin süresince teşvik ödemelerinin kurum ortalaması üzerinden verilmesini, teşvik hesaplama formüllerinin adil, öngörülebilir ve şeffaf şekilde yeniden düzenlenmesini, teşvik ödemelerinde ana çarpan olan Hakuk katsayısının yeniden değerlendirilmesini ve diş hekimleri lehine artırılmasını, devlet hastanelerinde çalışan diş hekimlerinin teşvik ödemelerini ortalama üzerinden almasını, doğum, ölüm ve yıllık izin gibi zorunlu hallerde teşvik kaybının yaşanmamasını ve ilgili günlerin ortalama üzerinden hesaplanmasını önemle vurguluyoruz.

Aile Hekimliği ile ilgili talepler kapsamında, cari giderlerin en az yüzde 100 artırılmasını ve sonraki dönemlerde enflasyon oranında düzenli şekilde güncellenmesini, aile hekimlerinin vekaletsiz izin, heyet raporu ve benzeri durumlarda en az 6 ay boyunca maaş kesintisine uğramamasını, sosyoekonomik gelişmişlik katsayısının düşük olduğu bölgelerde çalışan aile hekimlerini koruyacak şekilde artırılmasını,

talep ediyoruz."

Hekimlerin, hem ülkenin geleceği hem de vatandaşların sağlığı için büyük bir özveriyle çalıştığı vurgulanan açıklamada, "Emeğimizin karşılığının verilmesi, mesleki saygınlığımızın korunması ve sağlık hizmetinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için bu taleplerimizin dikkate alınmasını bekliyoruz. Sağlık sisteminin yükünü omuzlarında taşıyan biz hekimlerin haklı talepleri görmezden gelinmemeli; çalışma barışı, adalet ve liyakat esas alınarak çözüm üretilmelidir" denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Uyuşturucu soruşturması büyüyor! Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi gözaltında

Spikerlerin ardından ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu

Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu
Şarkıcı Güllü'nün kızı yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Güllü'nün ölümünde yeni gelişme! Yurt dışına kaçarken yakalandılar
DEM'li Sakık, Hakan Fidan'a bakarak çağrı yaptı! MİT personelleriyle ilgili iddiası çok konuşulur

DEM'li Sakık'ın MİT personelleriyle ilgili iddiası çok konuşulur
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erzurum'da Ülkücü gençlerin çektikleri video olay oldu

Ülkücü gençlerin videosu olay oldu
14 yaşındaki kız evine dönmedi, yakınları 'taciz' iddiasıyla arkadaşının ailesine saldırdı

Mahalleyi karıştıran iddia! Evi basıp aileye tekme tokat saldırdılar
Mustafa Sandal, nafaka ödemiyor iddialarına dekontla yanıt verdi

Mustafa Sandal, iddiaya dekontu paylaşarak yanıt verdi
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
Erzurum'da Ülkücü gençlerin çektikleri video olay oldu

Ülkücü gençlerin videosu olay oldu
Ergin Ataman'dan flaş itiraf: Her gece yatarken onu düşünüyorum

Ergin Ataman'dan flaş itiraf: Her gece yatarken onu düşünüyorum
Baba ve oğlunu vurduktan sonra yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış

Baba-oğlu vurup yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış
Aydınspor futbolcularından 'şehre dönmeme' kararı

Maddi sıkıntı çekiyorlardı! Tüm takım şehre dönmeme kararı aldı
Trump'ın 'Saldıracağız' dediği Venezuela'dan tedirgin eden görüntü

O ülkede Trump'ın "Saldıracağız" tehdidini kanıtlayan görüntü
Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor

Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor
Vaizler 2026 yılında ne kadar maaş alacak? Hesaplama yapıldı

Hesaplama yapıldı: İşte vaizlerin 2026 yılında alacağı maaş
Sivas'ta tarlasını süren çiftçiyi ürküten görüntü

Göz göze geldiler: Sivaslı çiftçinin nutkunun tutulduğu an
Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti

Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti
title