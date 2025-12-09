Hekimler Birliği Sendikası Genel Başkanı Balcı: "Sağlık Sisteminin Yükünü Taşıyan Hekimlerin Haklı Talepleri Görmezden Gelinmemeli"

(ANKARA) - Hekimler Birliği Sendikası Genel Başkanı Hatice Çerçi Balcı, 2027'de yürürlüğe girmesi beklenen memur maaş düzenlemesi öncesi nöbet ücretlerinin iki katına çıkarılmasından ek ödemelerin emekliliğe yansımasına, hekim maaşlarının tek kalemde düzenlenmesinden 2021'de verilen seyyanen zam sözünün uygulanmasına kadar çok sayıda düzenleme talep etti. Balcı, "Sağlık sisteminin yükünü omuzlarında taşıyan biz hekimlerin haklı talepleri görmezden gelinmemeli; çalışma barışı, adalet ve liyakat esas alınarak çözüm üretilmelidir" açıklamasını yaptı.

Hekimler Birliği Sendikası Genel Başkanı Hatice Çerçi Balcı, yazılı açıklamasında, 2027 yılı itibarıyla yürürlüğe girmesi beklenen memur maaş düzenlemesine ilişkin beklenti ve taleplerini sıraladı.

Hekimlerin toplum sağlığının "omurgasını" oluşturduğunu vurgulayan Balcı, emeğin karşılığının verilmesinin ve özlük haklarının güçlendirilmesinin, sürdürülebilir ve nitelikli sağlık hizmetinin temel şartı olduğunu belirtti. Başkan Balcı, şunları kaydetti:

"Nöbet ücretlerinin iki katına çıkarılmasını, sabit ek ödemenin taban ödeme ile birlikte emekliliğe yansıtılmasını ve her ikisinin de ücret olarak iki katına yükseltilmesini, hekim maaşının en az yüzde 80'inin tek kalemde ve emekliliğe yansıyacak şekilde düzenlenmesini, 2021 yılında verilen seyyanen zam sözünün tüm hekimler için eksiksiz uygulanmasını, uzman aile hekimlerine yapılan taban ve teşvik ödemelerinin diğer basamaklarla dengelenmesini, diş hekimi temel maaşlarının yükseltilmesini ve ek göstergelerinin en az 7200'e çıkarılmasını, devlet hastanelerinde çalışan yalnızca diş hekimlerinin değil, tüm hekimlerin yeni sistem devreye girene kadar teşvik ödemelerini en az kurum ortalamasından almasını, 2547'ye tabi öğretim üyelerinin nöbet ve icap ücretlerinin ödenmesini; tıp mezunu akademisyenlerin özlük haklarının iyileştirilmesini ve eğitim/akademik tazminat dahil tüm akademik tazminatların en az yüzde 50 oranında artırılmasını, vergi dilimlerinde üst oranının yüzde 27 ile sınırlandırılmasını talep ediyoruz.

"Teşvik hesaplama formülleri, adil, öngörülebilir ve şeffaf şekilde yeniden düzenlensin"

30 günlük izin süresince teşvik ödemelerinin kurum ortalaması üzerinden verilmesini, teşvik hesaplama formüllerinin adil, öngörülebilir ve şeffaf şekilde yeniden düzenlenmesini, teşvik ödemelerinde ana çarpan olan Hakuk katsayısının yeniden değerlendirilmesini ve diş hekimleri lehine artırılmasını, devlet hastanelerinde çalışan diş hekimlerinin teşvik ödemelerini ortalama üzerinden almasını, doğum, ölüm ve yıllık izin gibi zorunlu hallerde teşvik kaybının yaşanmamasını ve ilgili günlerin ortalama üzerinden hesaplanmasını önemle vurguluyoruz.

Aile Hekimliği ile ilgili talepler kapsamında, cari giderlerin en az yüzde 100 artırılmasını ve sonraki dönemlerde enflasyon oranında düzenli şekilde güncellenmesini, aile hekimlerinin vekaletsiz izin, heyet raporu ve benzeri durumlarda en az 6 ay boyunca maaş kesintisine uğramamasını, sosyoekonomik gelişmişlik katsayısının düşük olduğu bölgelerde çalışan aile hekimlerini koruyacak şekilde artırılmasını,

talep ediyoruz."

Hekimlerin, hem ülkenin geleceği hem de vatandaşların sağlığı için büyük bir özveriyle çalıştığı vurgulanan açıklamada, "Emeğimizin karşılığının verilmesi, mesleki saygınlığımızın korunması ve sağlık hizmetinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için bu taleplerimizin dikkate alınmasını bekliyoruz. Sağlık sisteminin yükünü omuzlarında taşıyan biz hekimlerin haklı talepleri görmezden gelinmemeli; çalışma barışı, adalet ve liyakat esas alınarak çözüm üretilmelidir" denildi.