Hekim Birliği Sendikası Üyeleri Sağlık Bakanlığı Önünde: Diş Hekimliğinin Omuzlarına Yüklenen Bu Sistem, Artık Sürdürülemez Bir Noktaya Gelmiştir"

(ANKARA) - Hekim Birliği Sendikası Genel Başkanı Hatice Çerçi Balcı, 22 Kasım Diş Hekimliği Günü kapsamında Sağlık Bakanlığı önünde yaptığı açıklamada, "Diş hekimliğinin omuzlarına yüklenen bu sistem, artık sürdürülemez bir noktaya gelmiştir. Bugün sesimizi, diş hekimlerinin adına ve diş hekimliğinin onuru için yükseltiyoruz" dedi.

Hekim Birliği Sendikası'na üye diş hekimleri, 22 Kasım Diş Hekimliği Günü kapsamında Sağlık Bakanlığı önünde basın açıklaması yaparak taleplerini sıraladı.

"MHRS randevu planlamasının diş hekimlerinin kontrolünde olmaması, gün içinde ardı ardına, nefes almadan hasta bakılan bir düzene yol açmaktadır"

Açıklamayı yapan Sendika Genel Başkanı Hatice Çerçi Balcı, "15 dakikada bir hasta bakma dayatması, diş hekimliği gerçeğiyle bağdaşmamaktadır" diyerek diş hekimlerinin yaşadığı sorunlara ilişkin şunları söyledi:

"Dolgu, kanal tedavisi, protez gibi işlemlerin bu süreye sığdırılmaya çalışılması, hem hekimi hem hastayı yıpratmakta; nitelikli hizmeti imkansız hale getirmektedir. MHRS randevu planlamasının diş hekimlerinin kontrolünde olmaması, gün içinde ardı ardına, nefes almadan hasta bakılan bir düzene yol açmaktadır. Teşvik ödemelerindeki dağıtım oranlarının düşmesi ve devlet hastanelerinde 'ortalama' üzerinden dağıtım hükmünün kaldırılması, diş hekimlerinde ciddi gelir kaybına yol açmıştır. 8. Dönem Toplu Sözleşme ile bu uygulamanın kaldırılması, özellikle yoğun cerrahi ve girişimsel işlem yapan diş hekimlerinin emeğinin karşılığını alamamasına ve mesleki itibarlarının zedelenmesine neden olmuştur.

"Artan şiddet ve saygı kaybı, 'randevu bulamıyorum, işlemim gecikti' öfkesinin diş hekimlerinden çıkarılmasına yol açmaktadır"

Performans ve kota baskısı, koruyucu diş hekimliğini ve nitelikli tedaviyi geri plana itmekte; 'sayı odaklı' bir anlayışı dayatmaktadır. Yardımcı personel eksikliği, hekim dışındaki işlerin de diş hekimlerinin üzerine yığılmasına neden olmaktadır. Asistan, teknisyen, sekreter ve diğer destek personel ihtiyacı karşılanmadıkça, bu yük taşınamaz hale gelmektedir. Artan şiddet ve saygı kaybı, 'randevu bulamıyorum, işlemim gecikti' öfkesinin diş hekimlerinden çıkarılmasına yol açmaktadır. Hekimlerin can güvenliği, mesleğini huzurla yapabilmesinin ön koşuludur."

"MHRS randevu planlamasında, diş hekimlerinin söz sahibi olduğu, klinik gerçeklere uygun bir sistem kurulmasını istiyoruz"

15 dakikada bir hasta bakma dayatmasına son verilmesini, diş hekimliğinin bilimsel gerçeklerine uygun muayene ve işlem sürelerinin belirlenmesi gerektiğini sözlerine ekleyen Balcı, tüm hekimlerin öngörülebilir biçimde hesaplanan bir teşvik sistemine kavuşmasının yalnızca gelir adaleti açısından değil, sağlık hizmetinin de niteliği açısından zorun olduğunu söyledi.

Balcı, "Sağlık Bakanlığı'ndan bu yanlışlığın hızla düzeltilmesini talep ediyoruz. Aksi halde, sahadaki tükenmişliği daha da derinleştirecek uzun süreli iş bırakma ve iş yavaşlatma eylemlerinin kaçınılmaz olacağını bir kez daha ifade ediyoruz. MHRS randevu planlamasında, diş hekimlerinin söz sahibi olduğu, klinik gerçeklere uygun bir sistem kurulmasını istiyoruz. Diş hekimlerinin yanında çalışacak yeterli sayıda asistan, teknisyen, hemşire ve sekreter istihdam edilmesini talep ediyoruz" diye konuştu.

"Bu lokma, diş hekimliğinin nasıl tükenme noktasına getirildiğinin sembolüdür"

Sağlık Bakanlığı önünde lokma da dağıtacaklarını söyleyen Balcı, "Bu lokma; diş hekimliğinin, ağır iş yükü, adaletsiz teşvik sistemi ve yanlış sağlık politikaları altında nasıl tükenme noktasına getirildiğinin sembolüdür. Biz bu yükün, diş hekimlerinin değil, bu yanlış sistemin sorumluluğunda olduğunu vurgulamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

DİŞHEK-SEN Genel Başkanı Yıldırım: "Teşvik sistemi, işletme yönetmeliği, çalışma usulleri yeniden düzenlenmeli"

DİŞHEK-SEN Genel Başkanı Banu Yıldırım ise "'Kamu Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Genel Müdürlüğü' acilen kurulmalıdır. Bu genel müdürlüğün tüm yöneticileri sahadan gelen, deneyimli ve liyakatli diş hekimleri ve uzman diş hekimleri olmalıdır. Teşvik sistemi, işletme yönetmeliği, çalışma usulleri ve ek ödeme modeli diş hekimliğinin doğasına uygun biçimde yeniden düzenlenmelidir. Diş hekimliği fakülte ve kontenjan sayıları derhal düşürülmelidir. 20 bini aşan atanamayan meslektaşımız ortadayken yeni mezun vermek, toplumsal ihtiyaca değil yalnızca popülist hesaplara hizmet eder. Bu durum mesleği stratejik personel niteliğinden uzaklaştırmakta, değersizleştirme riskini büyütmektedir" diye konuştu.

"Kamuda yaşadığımız en önemli sorunlardan bir tanesi 15 dakikada bir hasta bakmamız"

Hekim Birliği Sendikası üyesi Simge Alıcı ise hekimler olarak yaşadıkları sorunları "Bizler sıkı bir darboğazdan geçiyoruz. Bir sürü sorunumuz var. En başta eğitimsizlik. Maalesef her gün yüzlerce meslektaşımız mezun oluyor ama işleri yok. Gerek kamuda gerekse özel sektörde emekleri sömürülüyor. Bizler bunları görünür kılmak istiyoruz. Kamuda yaşadığımız en önemli sorunlardan bir tanesi 15 dakikada bir hasta bakmamız. Bizler hastalarımızı tedavi edemiyoruz, sadece hastalıklarını söyleyebiliyoruz. Biz onları tedavi etmek istiyoruz. Onlara şifa olmak istiyoruz" sözleriyle anlattı.

"Toplumda bu kadar ağız ve diş sağlığı problemi varken..."

Diş hekimi Ahmet Taşhan ise Hatay'da diş hekimlerinin yaşadığı problemlere dikkat çekti. Taşhan, "Çok zor koşullar altında mesleklerini icra etmeye çalışıyorlar. Özellikle konteynerlerde, derme çatma yerlerde mesleklerini yapmaya çalışıyorlar. Eğer onların emeğinin karşılığı verilmezse bunu ne kadar devam ettirebilirler. Toplumda bu kadar ağız ve diş sağlığı problemi varken, bunu ne kadar sürdürebilirler. Yetkililere sesleniyoruz; diş hekimlerinin emeğinin karşılığı verilmelidir" dedi.