Hekim Birliği Sendikası: "Branş Nöbeti Tutan Hekimler, Fiilen Acil Servis Hizmeti Veriyorsa, Nöbet Ücreti Yüzde 50 Artırımlı Ödenmeli"

(ANKARA) - Hekim Birliği Sendikası, "Branş nöbeti kapsamında, branşıyla ilgili olarak acil servise başvuran hastayı fiilen muayene eden, değerlendiren, yatıran ve gerektiğinde acil ameliyatını gerçekleştiren tüm hekimlere nöbet ücretlerinin yüzde 50 artırımlı olarak ödenmesi ve bu konuda ülke genelinde yeknesak, bağlayıcı bir idari uygulamanın tesis edilmesi gerekmektedir" açıklamasını yaptı.

Hekim Birliği Sendikası'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı'na resmi başvuruda bulunulduğu, Bakanlığa bağlı birçok yataklı sağlık tesisinde, branş nöbeti tutan uzman hekimlerin, aynı branşta görevli bir acil servis hekimi bulunmadığında acil servise başvuran hastaları fiilen muayene ettiği, ilk tıbbi değerlendirmeyi yaptığı, tetkik ve tedavi sürecini başlattığı, hayati tıbbi kararları bizzat aldığı belirtildi.

Bu hekimlerin, yalnızca danışılan ya da sınırlı konsültasyon yapan hekimler olmadıkları, doğrudan acil servise başvuran hastanın sorumlu hekimi olarak görev yaptıkları aktarılan açıklamada, "Bu fiili durum, açıkça 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun Ek 33. maddesi kapsamındadır. Anılan maddede, acil servis hizmetlerinde tutulan nöbetlerin yüzde 50 artırımlı olarak ödeneceği hüküm altına alınmıştır. Bu noktada belirleyici olan, nöbetin adı değil, sunulan hizmetin niteliğidir" denildi.

Kamu Denetçiliği Kurumu'nun tavsiye kararı

Kamu Denetçiliği Kurumu'nun 9 Şubat 2022 tarihli Tavsiye Kararı'nda da, branş nöbeti tutan hekimlerin, acil serviste fiilen hasta değerlendirmesi yapmaları halinde nöbet ücretlerinin yüzde 50 artırımlı ödenmesi gerektiğinin açıkça ifade edildiği kaydedilen açıklamada, şöyle devam edildi:

"Söz konusu karar, artık yerleşik bir idari içtihat niteliği taşımaktadır. Özellikle cerrahi branşlarda durum daha da ağırdır. Branş nöbetindeki cerrah, acil serviste hastayı muayene etmekte, tıbbi kararları almakta, gerektiğinde hastayı acil ameliyata almakta ve ameliyathanede fiilen hizmet sunmaktadır. Aynı nöbet süresi içerisinde hem acil servis hem de ameliyathane hizmeti verilmektedir. Oysa toplu sözleşme hükümleri ve ilgili mevzuat uyarınca ameliyathane nöbetleri de yüzde 50 artırımlı ödeme kapsamındadır. Buna rağmen branş nöbetlerinin 'servis nöbeti' olarak değerlendirilmesi ve fiilen acil serviste hasta bakan hekimlere artırımsız nöbet ücreti ödenmesi hukuka, mevzuatın amacına ve Ombudsman kararlarına açıkça aykırıdır. Acil serviste sunulan hizmetin taşıdığı risk, sorumluluk ve yoğunluk, branş nöbeti tutan hekimler açısından da aynı şekilde mevcuttur.

Talebimiz açıktır: Branş nöbeti kapsamında, branşıyla ilgili olarak acil servise başvuran hastayı fiilen muayene eden, değerlendiren, yatıran ve gerektiğinde acil ameliyatını gerçekleştiren tüm hekimlere nöbet ücretlerinin yüzde 50 artırımlı olarak ödenmesi ve bu konuda ülke genelinde yeknesak, bağlayıcı bir idari uygulamanın tesis edilmesi gerekmektedir. Hekim Birliği Sendikası olarak, fiili çalışmayı görmezden gelen anlayışı kabul etmiyor, üyelerimizi dava yükü altında bırakmıyor ve hukukun uygulanmasını kararlılıkla savunuyoruz. Hukuk açıktır, fiili hizmet bellidir ve bu mücadele sürecektir. Yüzde 50 artırımlı nöbet ücreti bir lütuf değil, yasal bir haktır; Hekim Birliği Sendikası bu hakkın takipçisidir."