Haberler

Hekim Birliği'nden Hukuk Zaferi: Aile Sağlığı Merkezi Kapatma Davasında Mahkeme Kararı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hekim Birliği Sendikası, bir aile sağlığı merkezinin keyfi kapatılmasına karşı açtığı davada Ankara Bölge İdare Mahkemesi'nin idarenin istinaf başvurusunu reddettiğini açıkladı. Bu kararın, sendikal faaliyetin cezalandırılamayacağını bir kez daha ortaya koyduğu belirtildi.

(ANKARA) – Hekim Birliği Sendikası, bir aile sağlığı merkezinin keyfi şekilde kapatıldığı gerekçesiyle grup düşürme işlemine karşı açtığı davada,  Ankara Bölge İdare Mahkemesi'nin idarenin istinaf başvurusunu reddettiğini duyurarak "Bu karar, sendikal faaliyetin cezalandırılamayacağını bir kez daha ortaya koydu" açıklamasını yaptı.

Hekim Birliği Sendikası, bir aile sağlığı merkezinin keyfi şekilde kapatıldığı gerekçesiyle grup düşürme işlemine karşı açtığı davada, Ankara Bölge İdare Mahkemesi'nin idarenin istinaf başvurusunu reddettiğini açıkladı. Sendika'dan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Bir hukuk zaferi daha! Ankara Bölge İdare Mahkemesi, üyemizin görev yaptığı Aile Sağlığı Merkezinin 'keyfi şekilde kapatılması ve grup düşürme işlemine' karşı açılan davada idarenin istinaf başvurusunu reddetti. İlk derece mahkemesinin sendikal faaliyetimizi ve hekim hakkını koruyan kararı onandı.

Bu karar; hekimlerin örgütlenme hakkının yargı güvencesi altında olduğunu, keyfi görevlendirme ya da ceza niteliğindeki işlemlerin yargıdan döndüğünü, sendikal faaliyetin cezalandırılamayacağını bir kez daha ortaya koydu.

Hekim Birliği olarak hekimlerin hakkını sahada da mahkemede de savunmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA / Güncel
'Cellat' gerilimi tırmanıyor! Tuncer Bakırhan'dan Özel'e sert yanıt

Ankara'yı sarsan çağrı! DEM'den zehir zemberek yanıt geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Işıkhan: Asgari ücret toplantısı yakında, işçi kesimi de masada olmalı

Hükümet, asgari ücret zam pazarlığında onları da masada istiyor
Genç Başkan yoğun bakımda mı? Sosyal medya bu olay ile çalkalanıyor

Genç Başkan yoğun bakımda mı? Sosyal medya bu olay ile çalkalanıyor
Şener Üşümezsoy ilk kez açıkladı: Acun'un 500 bin dolarlık teklifini reddettim

Yıllar sonra gelen Acun itirafı: Bana yüz binlerce dolar teklif etti
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko kayboldu! Resmi ziyarete gitti, 4 gündür haber yok

Son görüntüsü bu! Ülkenin devlet başkanı sırra kadem bastı
Bakan Işıkhan: Asgari ücret toplantısı yakında, işçi kesimi de masada olmalı

Hükümet, asgari ücret zam pazarlığında onları da masada istiyor
Toplu taşımada taciz skandalı: Genç kız kendisine yapılanlara dayanamadı

Toplu taşımada taciz: Genç kız kendisine yapılanlara dayanamadı
Burak Özçivit 20 milyona kral oldu

20 milyona kral oldu
Arda Turan resmen delirdi: Rakip takımın kulübesini bastı

Dün akşam delirdi
Avrupa'nın orta yerinde kahreden görüntü

Avrupa'nın orta yerinde kahreden görüntü
Eski milli futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı

Eski futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı! Suçlama yüz kızartıcı
Lüks moda devi rakibini satın aldı! İşte ödenen rakam

Lüks moda devi rakibini satın aldı! İşte ödenen rakam
Arkadaşına güvenip IBAN numarasını paylaştı, dolandırıcılıktan yargılanıyor

Arkadaşına güvenip IBAN numarasını paylaştı, hayatı kabusa döndü
İstanbul'a kar yağışı geliyor! AKOM merak edilen tarihi verdi

İstanbul'a kar yağışı geliyor! AKOM merak edilen tarihi verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.