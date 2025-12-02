Hekim Birliği'nden Hukuk Zaferi: Aile Sağlığı Merkezi Kapatma Davasında Mahkeme Kararı

(ANKARA) – Hekim Birliği Sendikası, bir aile sağlığı merkezinin keyfi şekilde kapatıldığı gerekçesiyle grup düşürme işlemine karşı açtığı davada, Ankara Bölge İdare Mahkemesi'nin idarenin istinaf başvurusunu reddettiğini duyurarak "Bu karar, sendikal faaliyetin cezalandırılamayacağını bir kez daha ortaya koydu" açıklamasını yaptı.

"Bir hukuk zaferi daha! Ankara Bölge İdare Mahkemesi, üyemizin görev yaptığı Aile Sağlığı Merkezinin 'keyfi şekilde kapatılması ve grup düşürme işlemine' karşı açılan davada idarenin istinaf başvurusunu reddetti. İlk derece mahkemesinin sendikal faaliyetimizi ve hekim hakkını koruyan kararı onandı.

Bu karar; hekimlerin örgütlenme hakkının yargı güvencesi altında olduğunu, keyfi görevlendirme ya da ceza niteliğindeki işlemlerin yargıdan döndüğünü, sendikal faaliyetin cezalandırılamayacağını bir kez daha ortaya koydu.

Hekim Birliği olarak hekimlerin hakkını sahada da mahkemede de savunmaya devam edeceğiz."