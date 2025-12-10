Haberler

Hekim Birliği'nden Elazığ Açıklaması: Hekimlerin Güvenliği Tehlikede

Elazığ'da bir hekim tehdit edildi. Hekim Birliği, sağlık kurumlarında güvenlik standartlarının artırılması gerektiğini vurguladı. Olayın, aile hekimlerinin güvenliğinin ne kadar yetersiz olduğunu ortaya koyduğunu belirtti.

(ANKARA)- Elazığ'da bir hekimin tehdit edilmesine ilişkin "Bu olay, aile hekimlerinin güvenliğinin ne kadar yetersiz olduğunu bir kez daha acı bir şekilde ortaya koymuştur" açıklamasını yapan Hekim Birliği, sağlık kurumlarında güvenlik standartlarının artırılması çağrısında bulundu.

Elazığ merkeze bağlı Yenimahalle 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi gece saatlerinde taşlı saldırıya uğramış, taşın üzerinde bir hekimin tehdit edildiği bir mesaj bulunmuştu. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Hekim Birliği, hekimlerin can güvenliği için güvenlik önlemlerin artırılması gerektiğini belirtti.

"Sağlık çalışanlarının güvenliği, toplum sağlığının da güvencesidir" denilen açıklama şöyle:

"Hekimlerin Güvenliği Tehlikede! Elazığ'da bir aile hekimi meslektaşımızın odasına kimliği belirsiz kişiler tarafından camdan taş atılarak bir tehdit mesajı bırakılmıştır. Bu olay, aile hekimlerinin güvenliğinin ne kadar yetersiz olduğunu bir kez daha acı bir şekilde ortaya koymuştur. Hekim Birliği olarak altını çizmek isteriz ki burada asıl mesele, bir failin kimliğinden ziyade hekimlerin çalıştığı ortamlarda güvenlik tedbirlerinin yetersizliğidir. Sağlık hizmeti sunulan her alanın, hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın güvenliğini sağlayacak şekilde güçlendirilmesi elzemdir. Bu vesileyle yetkilileri, aile hekimlerinin ve tüm sağlık çalışanlarının can güvenliğini sağlamak adına gerekli önlemleri ivedi olarak almaya, sağlık kurumlarında güvenlik standardını artırmaya davet ediyoruz. Güvenlik olmadan nitelikli bir sağlık hizmeti sunulması mümkün değildir. Sağlık çalışanlarının güvenliği, toplum sağlığının da güvencesidir."

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi tutuklandı

