Hekim Birliği Sendikası: Hekimlerin Can Güvenliğinin Sağlanamadığı Bir Ortamda Sağlık Hizmeti Sunulamaz

Güncelleme:
Hekim Birliği Sendikası, hastanelerdeki güvenlik sorunlarına dikkat çekerek, saldırılara ve şiddet eylemlerine karşı acil önlemler alınması çağrısında bulundu. Sendika, güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğunu belirtti ve sağlık hizmetlerinin güvenli bir ortamda sunulması gerektiğinin altını çizdi.

(ANKARA) - Hekim Birliği Sendikası, "Hekimlerin can güvenliğinin sağlanamadığı bir ortamda 'sağlık hizmeti' sunulamaz. Kesici-delici aletlerin, ateşli silahların ve hatta araçların hastane koridorlarına bu kadar rahat girebilmesi, güvenlik önlemlerinin sadece kağıt üzerinde kaldığının ispatıdır" açıklamalarında bulundu.

Sendikanın sosyal medya hesabından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Saniyelerin hayati önem taşıdığı, en üst düzey ciddiyetin korunması gereken acil servisler bugün ne yazık ki motosikletlerin cirit attığı, bıçaklı grupların hesaplaştığı birer kaos alanına evrilmiştir. Sadece bir gün içerisinde tanık olduğumuz şu tablo, sistemin çöktüğünün ettiğinin resmidir: Aydın'da bir motosikletli, elini kolunu sallayarak acil servisin içine kadar girmiş; güvenlik bariyerlerinin yokluğunu kanıtlamıştır. Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ise acil servis savaş alanına dönmüş; bıçaklı, tekmeli, yumruklu kavgada kan dökülmüştür.

Daha önce Kahramanmaraş'ta pompalı tüfekle rehin alınan meslektaşlarımızın acısı tazeyken, bugün hastanelerin 'yol geçen hanı' muamelesi görmesini kabul etmiyoruz. Hekimlerin can güvenliğinin sağlanamadığı bir ortamda 'sağlık hizmeti' sunulamaz. Kesici-delici aletlerin, ateşli silahların ve hatta araçların hastane koridorlarına bu kadar rahat girebilmesi, güvenlik önlemlerinin sadece kağıt üzerinde kaldığının ispatıdır."

"Hekimin canı, yönetimsel boşlukların bedeli değildir ve bu bedeli ödemeye niyetimiz yoktur"

Açıklamada Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na hitaben şu ifadeler kullanıldı:

"Hekim Birliği olarak açıkça haykırıyoruz; hastanelerimizde X-Ray cihazları ve metal dedektörleri istisnasız her girişte aktif hale getirilmelidir. Sağlık kurumlarında şiddete ve güvenlik ihlallerine karşı 'sıfır tolerans' ilkesi derhal hayata geçirilmelidir. Hekimin canı, yönetimsel boşlukların bedeli değildir ve bu bedeli ödemeye niyetimiz yoktur. Güvenli çalışma ortamı sağlanana kadar mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Sorumluları derhal görevlerini yapmaya ve hekimlerin can güvenliğini ciddiye almaya davet ediyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel
