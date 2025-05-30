Hekim Birliği, Darbedilen Diş Hekimi İçin Protesto Düzenledi

(TEKİRDAĞ) - Hekim Birliği üyeleri, Tekirdağ Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde görev yapan bir diş hekiminin başhekimce darbedilmesini protesto etti.

Hekim Birliği üyeleri, darbedilen Tekirdağ Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi görevlisi meslektaşlarını ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hekim Birliği Genel Başkan Yardımcısı Op. Dr. Çağlar Yıldırım, hastane önünde yaptığı açıklamada, yalnızca bir meslektaşlarına değil, hekimlik onuruna yönelmiş bir saldırıya karşı durmak için toplandıklarını belirtti.

Yıldırım, Hekim Birliği Genel Başkanı Hatice Çerçi Balcı'nın olaya ilişkin, "Bu olay, bireysel bir vakayı aşarak hekimlik değerlerinin karşı karşıya olduğu riskleri göstermektedir. Bir hekimin meslektaşına şiddet uygulaması, Hipokrat Yemini, tıp etiği ve temel insan hakları ilkeleriyle asla bağdaşmaz. Bu tutum kabul edilemez ve affedilemezdir. Mobbing, baskı ve şiddete karşı duruyor, meslek onurumuzu savunuyoruz" açıklamasını yaptığını aktardı.

"Hak ve onur mücadelesine destek vermeye devam edeceğiz"

Hekim Birliği Genel Başkan Yardımcısı Dt. Özgür Öz ise şunları söyledi:

"Bugün burada bulunmamızın sebebi yalnızca bireysel bir olay değil, sağlık sistemimizde uzun süredir biriken sorunların ortaya çıkardığı bir tablodur. Bu tabloyu oluşturan unsurlar arasında: Yüksek MHRS sayıları, düşük dağıtım oranları, dört el çalışma sisteminin uygulanmaması, hukuksuz acil nöbet dayatmaları, Sirkadiyen düzeni bozan vardiya sistemleri gibi pek çok faktör yer almaktadır. Tüm bunların yanı sıra, liyakatsiz yönetim anlayışı da çalışma barışını bozmakta, meslektaşlarımızı endişe ve huzursuzluğa sürüklemektedir. Bu nedenle yürütülen soruşturmanın selameti ve huzurun yeniden tesisi için yöneticilerin sorumluluk alması gerektiği kanaatindeyiz.

Hekimlik onuruna zarar veren her türlü uygulamaya karşı durmakta kararlıyız. Meslektaşlarımızın haklarını korumak ve adil bir çalışma ortamı tesis edilmesi için sürecin takipçisi olacağız."

Öte yandan Hekim Birliği üyeleri, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan ve Kamu Hastaneleri Birliği Başkanı Ender Çubukçu ile görüştü.

Birlikten yapılan açıklamada, "Görüşmelerde, yaşanan olayın tüm yönleriyle üzüntü verici olduğu, sürecin adil bir soruşturmayla yürütüleceği ve sonuçlarıyla ilgili hiçbir şüpheye yer bırakılmayacağı ortak vurgusu yapılmıştır. Meslektaşlarımızın ve hekim camiamızın yaşadığı sorunların hassasiyeti göz önünde bulundurularak, tüm tarafların sorumluluk duygusuyla hareket etmesinin önemi konusunda mutabık kalınmıştır. Hekim Birliği olarak süreci kamuoyunu tatmin edecek bir sonuçla tamamlanıncaya kadar dikkatle takip edeceğimizin altını çizmek isteriz" ifadeleri kullanıldı.