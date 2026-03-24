Haberler

Kilis'te telefonda anlattığı Heimlich manevrasıyla hayat kurtaran sağlık personeli ödüllendirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kilis'te uykuda kusarken boğulma tehlikesi geçiren 3 yaşındaki çocuğu kurtaran 112 Acil Çağrı Merkezi personeli İlknur Bolkan, ödüllendirildi. İl Sağlık Müdürü Kadir Söylemez, Bolkan'ın özverili çalışmalarını takdir etti.

Kilis'te uykuda kusarken boğulma tehlikesi geçiren 3 yaşındaki çocuğun annesine telefonda Heimlich manevrasını anlatan ve çocuğun yeniden hayata tutunmasını sağlayan 112 Acil Çağrı Merkezi personeli İlknur Bolkan, başarılarından dolayı teşekkür belgesiyle ödüllendirildi.

Bolkan'ı makamında ağırlayan İl Sağlık Müdürü Kadir Söylemez, yaptığı açıklamada çocuğun yeniden hayata tutunmasında emeğe geçenlere teşekkür etti.

Söylemez, şunları kaydetti:

"Bir personelin görevini heyecanla, bilinçli, profesyonel yapması bu kadar önemli ve kıymetli. Küçük bir müdahale, bir hayata nefes olabiliyor. Personelimiz İlknur hanıma özverili çalışmalarından ötürü teşekkür ediyorum. Kendisini yürekten kutluyorum." dedi"

Görevini yapmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Bolkan ise "İlk yardımı her vatandaş bilmelidir. Çünkü ilk yardım hayat kurtarır. Bende burada görevimi yapmış oldum." ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından Söylemez, İlknur Bolkan'a teşekkür belgesini takdim etti.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan
İran'da Ali Laricani'nin yerine gelen isim belli oldu

İran'IN "Gölge lideri" Ali Laricani'nin yerine gelen isim belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü golcü, kadın muhabirin güzelliği karşısında afalladı ama gerçek başka çıktı

Kadın muhabirin güzelliği karşısında afalladı ama gerçek başka çıktı
Gözler vasiyetinde verdiği ismi aradı! Erol Köse'nin cenazesini almaya gelmedi

Gözler vasiyetindeki ismi aradı! Cenazesini almaya gelmedi
Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı! İşte aylık geliri ve savunması

Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı! İşte aylık geliri ve savunması
3 dakika süren evlilik: Damadın tek kelimesi yetti, nikah biter bitmez boşandılar

Damadın tek kelimesi yetti, nikah biter bitmez boşandılar
Ünlü golcü, kadın muhabirin güzelliği karşısında afalladı ama gerçek başka çıktı

Kadın muhabirin güzelliği karşısında afalladı ama gerçek başka çıktı
Merkez bankalarından dikkat çeken altın hamlesi

Merkez bankalarından dikkat çeken altın hamlesi
Futbolcu cinayetinden tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'nun aylık geliri

Aylık gelirini açıkladı