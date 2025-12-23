Çin'de Kömür Madenini Su Basması Sonucu Mahsur Kalan 5 İşçi Hayatını Kaybetti
Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde bir kömür madeninde meydana gelen su baskını sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. Olayın nedeni ile ilgili soruşturma devam ediyor.
HARBİN, 23 Aralık (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde bir kömür madeninde meydana gelen su baskını sonucunda yer altında mahsur kalan 5 kişi hayatını kaybetti.
Kazanın pazar günü yerel saatle 04.30 sıralarında Jixi kentindeki Heilongjiang Fengyuan Madencilik şirketine ait Datonggou kömür madeninde yaşandığı belirtildi.
Kurtarma çalışmalarının ardından 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kaza sonrası müdahale çalışmaları sürerken, olayın nedeniyle ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel