Heilongjiang'da Maden Kazasında Mahsur Kalan 6 Kişi Kurtarıldı
Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde bir kömür madeninde mahsur kalan 6 kişi, 30 saat süren kurtarma çalışmalarının ardından kurtarıldı. Olay, madencilik faaliyetleri nedeniyle meydana gelen sarsıntıda yeraltı tünellerinin çökmesi sonucu gerçekleşti.
HARBİN, 11 Eylül (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde bir kömür madeninde mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı. Yaklaşık 30 saat süren kurtarma çalışmalarının ardından madencilere perşembe günü sabah saatlerinde ulaşıldı.
Hegang kentindeki Fuli kömür madeninde çarşamba günü madencilik faaliyetleri nedeniyle meydana gelen sarsıntıda yeraltı tünellerinin bazı bölümleri çökmüştü.
Olay yerindeki yetkililer, kurtarma operasyonun tamamlandığını duyurdu.
Kaynak: Xinhua / Güncel