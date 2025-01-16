Heilongjiang'da Buz Heykeltıraşlığı Yarışması Başladı
Çin'in Harbin kentinde düzenlenen Heilongjiang Buz Heykeltıraşlığı Mesleki Beceri Yarışması'na 18 takım ve 50'den fazla profesyonel katıldı.
HARBİN, 16 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de bulunan Harbin Buz ve Kar Dünyası'nda ilk kez Heilongjiang Buz Heykeltıraşlığı Mesleki Beceri Yarışması düzenlendi.
Çarşamba günü başlayan yarışmaya 18 takımdan 50'den fazla yetenekli profesyonel katıldı.
Kaynak: Xinhua / Güncel