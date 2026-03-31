Hegseth, İran'la anlaşmak istediklerini aksi takdirde savaşa devam etmeye hazır olduklarını belirtti

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'la bir anlaşmanın hayata geçmesini "arzuladıklarını", aksi takdirde savaşa devam etmeye "hazır olduklarını" belirtti.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'la bir anlaşmanın hayata geçmesini "arzuladıklarını", aksi takdirde savaşa devam etmeye "hazır olduklarını" belirtti.

Hegseth ile Genelkurmay Başkanı Dan Caine, düzenledikleri basın toplantısında, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin soruları yanıtladı.

"Görevimiz, İran'ın, şu an işbaşında olan bu yeni rejimin, söz konusu anlaşmayı yapması durumunda daha avantajlı bir konumda olacağını idrak etmesini sağlamaktır." diyen Hegseth, bu amaç doğrultusunda çalışmalara devam edeceklerini söyledi."

Hegseth, "Temel çabamız bir anlaşmaya varmaktır. Mümkün olan her koşulda, bu anlaşmanın hayata geçmesini arzu ediyoruz. Şayet bu mümkün olmazsa, yolumuza devam etmeye hazırız." dedi.

İran'da bir yönetim değişikliğinin olduğunu dile getiren Hegseth, yeni yönetimin öncekinden "daha basiretli" davranması durumunda ABD Başkanı Donald Trump'ın bir anlaşmayı hayata geçireceğini, bunun koşullarını da karşı tarafın ( İran ) bildiğini belirtti.

Hegseth, "Şayet İran buna yanaşmazsa, ABD Savaş Bakanlığı faaliyetlerini çok daha büyük bir yoğunlukla sürdürmeye devam edecektir. Eğer İran, elindeki malzemelerden ve bu konudaki iddialı hedeflerinden vazgeçmeye istekli olursa, bir anlaşmaya varmayı çok daha fazla tercih ederiz, asıl amaç da budur. Askeri alanda, mecbur kalmadıkça, gerekenden fazlasını yapmak istemeyiz." diye konuştu.

"Bu süre zarfında müzakereleri bombalarla yürüteceğiz." diyen Hegseth, İran'ın nükleer kapasite edinmemesini güvence altına alacak bir anlaşmanın hayata geçirilmesi durumunda gereken adımların atılacağını kaydetti."

Hürmüz Boğazı'nda kendilerine yardımdan uzak duran müttefiklerine eleştiri

Savunma Bakanı Hegseth, ABD'nin isteğine karşın Hürmüz Boğazı'na destek göndermeyen müttefik ülkeleri isim vermeden eleştirirken, Rusya ve Çin'in bölgedeki faaliyetlerini de takip ettiklerini aktardı.

"Bu mesele, yalnızca ABD Donanmasının omuzlarında değildir." ifadesini kullanan Hegseth, isim vermeden İngiltere gibi NATO müttefiki devletleri eleştirdi ve Hürmüz Boğazı'nı açmak için daha fazlasını yapmaları gerektiğini vurguladı."

Hegseth ayrıca, "Rusya ve Çin'e gelince, onların tam olarak ne yaptıklarını, neyi yapıp neyi yapmadıklarını gayet iyi biliyoruz. Tüm bu detayları kamuoyu önünde ifşa etmemiz gerekmiyor ancak icap eden her durumda, sorunu ele alıyor, etkilerini hafifletiyor veya doğrudan karşısına dikiliyoruz." dedi.

Kara harekatı

Hegseth, Orta Doğu'ya konuşlandırılan binlerce ABD Deniz Piyadesi ve ordu paraşütçüsünün kara operasyonlarında kullanılıp kullanılmayacağı sorusuna, "Düşmanınıza ne yapmaya veya yapmamaya istekli olduğunuzu söylemeyin ve ne zaman durmaya istekli olduğunuzu da söylemeyin." yanıtını verdi.

"İran'a kara birlikleri yerleştirmenin 15 farklı yolu var." diyen Hegseth, Tahran yönetimine yönelik bir kara harekatının seçenek dışı olmadığı mesajını verdi."

Hegseth, kara birlikleri de dahil hiçbir seçenekten vazgeçmediklerini, İran'a yönelik saldırıların süresinin "4-6 hafta, 6-8 hafta veya herhangi bir süre" olabileceğini, buna sadece Trump'ın karar vereceğini ifade etti.

ABD'nin elindeki seçeneklerin "giderek çoğaldığını" ileri süren Hegseth, İran'ın seçeneklerinin ise "giderek tükendiğini" savunarak, ilerleyen günlerin savaşın gidişatı konusunda belirleyici olacağını kaydetti.

Hegseth, "İran bunun farkında ve bu duruma karşı askeri açıdan yapabilecekleri neredeyse hiçbir şey yok. Evet, hala bazı füzeler fırlatacaklardır ancak biz o füzeleri havada imha edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay
