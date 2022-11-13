Hefei, Uluslararası Sulak Alan Kenti Olarak Akredite Edildi Güncel Haberler Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei'deki Chaohu Gölü etrafındaki sulak alandan bir kesit görülüyor, 5 Ağustos 2022. Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei'deki Chaohu Gölü etrafındaki sulak alandan bir kesit görülüyor, 5 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Ye Yuting/Xinhua) HEFEİ, 13 Kasım (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei'de, yüzde 75 oranında sulak alan koruma oranına sahip olan beş ulusal sulak alan parkı ile üç eyalet sulak alan parkı bulunuyor. Kent, Ramsar Sözleşmesi tarafından 10 Kasım 2022'de uluslararası sulak alan kenti olarak akredite edildi. Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei'deki Huancheng parkında yürüyen vatandaşlar görülüyor, 5 Mayıs 2021. (Fotoğraf: Zhang Duan/Xinhua) Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei'deki Chaohu Gölü etrafındaki sulak alandan bir kesit görülüyor, 7 Kasım 2022. (Fotoğraf: Zhang Duan/Xinhua) Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei'deki Chaohu Gölü etrafındaki kızılağaçlar görülüyor, 29 Ekim 2022. (Fotoğraf: Wang Shibao/Xinhua) Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei'deki Huancheng parkında enstrüman çalan bir vatandaş, 5 Mayıs 2021. (Fotoğraf: Zhang Duan/Xinhua) Fotoğrafta, Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei'deki Shufengwan spor parkından bir kesit görülüyor, 30 Aralık 2020. (Fotoğraf: Qiu Shaolin/Xinhua) Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei'de bulunan Chaohu Gölü'ndeki göçmen kuşlar görülüyor, 9 Kasım 2022. (Fotoğraf: Zhang Duan/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Anhui Güncel Haberler

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