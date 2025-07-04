Hefei, Geleceğin Endüstrilerine Odaklanan Stratejik Gelişmeler Gerçekleştiriyor

HEFEİ, 4 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei, geleceğin endüstrilerine yönelik ulusal strateji doğrultusunda yeni nesil teknolojilere odaklanan endüstriyel kümelenme çalışmalarını hızlandırıyor.

Kent, kuantum bilgi, alçak irtifa ekonomisi, ticari havacılık, füzyon enerjisi, yapay zeka, akıllı robotik ve biyosentetik üretim gibi öncü alanlarda attığı stratejik adımlarla dikkat çekici bir gelişim sergiliyor.

Bu alanlardaki kayda değer ilerlemeleriyle Hefei, geleceğin endüstrilerinde güçlü bir kalkınma merkezi olarak öne çıkıyor.