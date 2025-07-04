Hefei, Geleceğin Endüstrilerine Odaklanan Stratejik Gelişmeler Gerçekleştiriyor

Hefei, Geleceğin Endüstrilerine Odaklanan Stratejik Gelişmeler Gerçekleştiriyor
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Çin'in Hefei şehri, kuantum bilgi, yapay zeka ve ticari havacılık gibi ileri teknolojilerde ulusal strateji çerçevesinde endüstriyel kümelenme çalışmalarını hızlandırıyor.

HEFEİ, 4 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei, geleceğin endüstrilerine yönelik ulusal strateji doğrultusunda yeni nesil teknolojilere odaklanan endüstriyel kümelenme çalışmalarını hızlandırıyor.

Kent, kuantum bilgi, alçak irtifa ekonomisi, ticari havacılık, füzyon enerjisi, yapay zeka, akıllı robotik ve biyosentetik üretim gibi öncü alanlarda attığı stratejik adımlarla dikkat çekici bir gelişim sergiliyor.

Bu alanlardaki kayda değer ilerlemeleriyle Hefei, geleceğin endüstrilerinde güçlü bir kalkınma merkezi olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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